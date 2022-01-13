Это тренд: стилист показала, как правильно носить одежду с пайетками в 2022 (фото)
Пайетки – один из самых ярких трендов последних сезонов, в 2022 снова на волне популярности. Правда, носить такие блестяшки нужно с умом.
Стилист Файила Кадырова в своем блоге про моду в Instagram показала, как носить пайетки и сочетать их с другой одеждой.
"Нужно сказать, что эта феерия и буйство блеска будет достаточно продолжительной тенденцией - по 2023 год включительно!
Главной особенностью является тот факт, что пайетки больше не рассматриваются только как униформа для торжественных мероприятий. Теперь пайетки нужно носить и в повседневной жизни.
Пайетки добрались до купальников и летних юбок и сарафанов (фото: instagram.com/leoniehanne)
Поэтому самое лучшее, что можно сделать в этом случае – это тренировать свою насмотренность, расширять кругозор и не бояться экспериментов!", – поделилась стилистка.
Как носить пайетки: удачные луки
- На брюках
- На топах
- На пиджаках
- На платье
- На юбке
Как носить пайетки в 2022 (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде, устарело.