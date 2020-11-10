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Ей не может быть 47! Хайди Клум демонстрирует роскошную фигуру в латексном комбинезоне

Новина українською → Вторник 10 ноября 2020 22:33
Ей не может быть 47! Хайди Клум демонстрирует роскошную фигуру в латексном комбинезоне Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: Lite

Модель показала новый образ

Хайди Клум – одна из самых популярных моделей в мире, которая своим примером давно опровергла тот факт, что век манекенщицы короток. Звезда в 47 лет появляется в съемках, блистает на экранах и на красных дорожках. Причем чаще всего – в достаточно откровенных нарядах, которые могут подчеркнуть ее безупречную фигуру. Похоже, своим роскошным телом немецкая красавица будет радовать еще не один десяток лет. Чему поклонники только рады!

Ей не может быть 47! Хайди Клум демонстрирует роскошную фигуру в латексном комбинезонеЕй не может быть 47! Хайди Клум демонстрирует роскошную фигуру в латексном комбинезонеМодель в новом образе (фото: instagram.com/heidiklum)

Несколько часов назад на странице супермодели появилось новое фото. Хайди примерила комбинезон из красного латекса с подчеркнутой линией талии, запахом и крупными карманами по бокам. Дополнили образ босоножки точно такого цвета. Волосы модели были слегка завиты – такие пляжные волны сделали лук звезды легким и молодежным. Из аксессуаров Клум выбрала колье из нескольких рядов бус с подвеской. В макияже предпочла натуральные тона. Коричнево-бежевая гамма отлично подошла ко всему образу.

К слову, пока модель ехала на съемку, она выбрала более удобную обувь и не забыла про защитную маску даже в личном авто. Напомним, даже при встрече с мастерами по макияжу, прическам и стилистами Хайди предпочитает использовать средства защиты.

Не так давно она показала соблазнительный образ: Клум блистает в полупрозрачном наряде и откровенном боди. При этом на ее лице красуется маска. Берем пример!

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