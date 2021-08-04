ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ей точно 52? Дженнифер Энистон восхитила стройной фигурой в откровенной съемке

Новина українською →
США, Среда 04 августа 2021 18:32
Ей точно 52? Дженнифер Энистон восхитила стройной фигурой в откровенной съемке Дженнифер Энистон (фото: instagram.com/jenniferaniston)
Автор: RBC.UA

Дженнифер Энистон стала героиней сентябрьского номера журнала InStyle. 52-летняя актриса примерила много стильных нарядов. Но главным украшением съемки, без сомнения, стала ее цветущая внешность и стройная фигура.

Фото с данной съемки появились в блоге актрисы и в официальном аккаунте глянца в Instagram.

"Она красавица, она грация, она мисс Дженнифер Энистон! И действительно, лучше некому осветить наш сентябрьский модный номер…", - так представили новую героиню на странице журнала в сети Instagram. Сама Дженнифер также осталась в полном восторге от проделанной работы.

Ей точно 52? Дженнифер Энистон восхитила стройной фигурой в откровенной съемкеЕй точно 52? Дженнифер Энистон восхитила стройной фигурой в откровенной съемкеЕй точно 52? Дженнифер Энистон восхитила стройной фигурой в откровенной съемкеЕй точно 52? Дженнифер Энистон восхитила стройной фигурой в откровенной съемкеЕй точно 52? Дженнифер Энистон восхитила стройной фигурой в откровенной съемкеЕй точно 52? Дженнифер Энистон восхитила стройной фигурой в откровенной съемке

Дженнифер Энистон в новой съемке (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Звезда "Друзей" и "Утреннего шоу" позирует в стильных брючных костюмах, мини-юбках, пижамных комплектах и соблазнительных вечерних платьях. Все они подчеркнули точеную фигуру Дженнифер. Звезда снята в особняке, в домашней атмосфере, которая помогла сделать съемку менее официальной и при этом невероятно стильной.

Экс-жена Брэда Питта и Джастина Теру по-прежнему полна оптимизма и уверенно идет к поставленным целям. "Я стремлюсь быть счастливым, довольным, полноценным человеком, без сожалений о вещах, которые я знала, что могла бы сделать и чего не сделала", - сказала Энистон в интервью изданию.

Ранее мы писали, что Дженнифер показала закулисные кадры со съемок "Друзей".

Читайте LITE в Google News
Брэд Питт Дженнифер Энистон
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Беленюк выиграл "золото" Олимпиады: яркий гопак и слезы счастья - на видео
Беленюк выиграл "золото" Олимпиады: яркий гопак и слезы счастья - на видео