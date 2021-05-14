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Эти формы! Рианна в экстремальном мини продемонстрировала роскошное тело

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США, Пятница 14 мая 2021 19:34
Эти формы! Рианна в экстремальном мини продемонстрировала роскошное тело Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: Lite

33-летняя певица и бизнесвумен Рианна не так часто делится своими фото в личном блоге. Но зато когда делает пост, сеть не может насмотреться.

На днях в ее блоге Instagram появились новые фото в соблазнительном образе.

Рианна позирует в вязаном мини-платье, сидя на кресле. Откровенное платье дополнили не менее откровенные позы, благодаря чему роскошные формы певицы предстали во всей красе. Образ звезды барбадосского происхождения дополнили босоножки на высоких каблуках, а также несколько браслетов и колец. Отдельного внимания заслуживает прическа певицы.

Эти формы! Рианна в экстремальном мини продемонстрировала роскошное тело

Эти формы! Рианна в экстремальном мини продемонстрировала роскошное телоЭти формы! Рианна в экстремальном мини продемонстрировала роскошное телоРианна в новом образе (фото: instagram.com/badgalriri)

В этот раз Рианна, которая обожает эксперименты со стилем и не любит однообразия, сделала себе узлы банту. Эта традиционная женская прическа южноафриканских племен добавила луку дерзкую и сексуальную нотку.

"Самая горячая!", "Сияющая королева", "Ты просто светишься", "Ох, это тело", "Так чертовски мило", "Перехватывает дыхание", "Восхитительна", "Одна-единственная и неповторимая", - такими комплиментами наградили звезду поклонники.

Ранее Рианна похвасталась своей фигурой в откровенном купальнике.

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