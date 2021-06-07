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Горячие тренды лета 2021: подборка модных идей от стилиста

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Понедельник 07 июня 2021 09:39
Горячие тренды лета 2021: подборка модных идей от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Лето - это самая удачная пора для модных экспериментов и неожиданных идей для улучшения своего стиля. Ну а чтобы создать свой актуальный летний гардероб, нужно быть ознакомленным с горячими тенденциями этого сезона.

Стилист Ольга Чистова в своем Instagram перечислила главные модные тренды лета 2021 и предложила интересные идеи.

Что носить летом 2021:

Кроп-топы. Адаптируйте для повседневного гардероба, скомбинировав с брюками или юбками с завышенной талией. Можно как самостоятельный элемент, и как верхний слой поверх футболок, рубашек и платьев. Кроп-топ классно смотрится с классическими костюмами и со свободными брюкам.

Горячие тренды лета 2021: подборка модных идей от стилиста

Спорт-шик - спортивные брюки носим в сочетании с коктейльными топами, пиджаками и босоножками на каблуке.

Горячие тренды лета 2021: подборка модных идей от стилиста

Прозрачность – свежая фишка летнего сезона. Носим воздушные платья из шифона и легкие прозрачные брюки, которые можно сочетать с удлинённым пиджаком.

Горячие тренды лета 2021: подборка модных идей от стилиста

Если есть что-то вечное, то это белый цвет. В летнем сезоне набирают популярность “образы докторов”, с белыми платьями-халатами и классическими костюмами-двойками.

Горячие тренды лета 2021: подборка модных идей от стилиста

Если ноги являются вашим ключевым преимуществом, смело выбирайте юбки-мини в стиле 90-х. Отдавайте предпочтение моделям А-силуэта, можно даже в самых безумных расцветках и с красочными принтами.

Горячие тренды лета 2021: подборка модных идей от стилиста

Добавить немного “жаришки” в образ поможет открытая спина. На блузках и платьях для лета такой фасон будет как никогда кстати. Но открытого тела должно быть в меру. Спереди такие модели должны быть закрыты.

Горячие тренды лета 2021: подборка модных идей от стилиста

Тему “жары” продолжают и разрезы. В этом сезоне особенно актуальны на топах, платьях и брюках.

Горячие тренды лета 2021: подборка модных идей от стилиста

Морская тематика. Ракушки, сетки, аппликации с морскими обитателями - носим без смущения.

Горячие тренды лета 2021: подборка модных идей от стилиста

Яркие краски: оранжевый, красный, солнечно-жёлтый, фуксия, синий и колор-блоки. Если вам не по душе буйство цвета, то выбирайте пастельные оттенки: бежевые, жёлтые, лиловые, мятные, голубые и сливочные.

Горячие тренды лета 2021: подборка модных идей от стилистаИллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Ранее стилист поделилась лайфхаками, как выглядеть женственно и элегантно летом.

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