Горячие тренды лета 2021: подборка модных идей от стилиста

Лето - это самая удачная пора для модных экспериментов и неожиданных идей для улучшения своего стиля. Ну а чтобы создать свой актуальный летний гардероб, нужно быть ознакомленным с горячими тенденциями этого сезона.

Что носить летом 2021:

Кроп-топы. Адаптируйте для повседневного гардероба, скомбинировав с брюками или юбками с завышенной талией. Можно как самостоятельный элемент, и как верхний слой поверх футболок, рубашек и платьев. Кроп-топ классно смотрится с классическими костюмами и со свободными брюкам.



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Спорт-шик - спортивные брюки носим в сочетании с коктейльными топами, пиджаками и босоножками на каблуке.



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Прозрачность – свежая фишка летнего сезона. Носим воздушные платья из шифона и легкие прозрачные брюки, которые можно сочетать с удлинённым пиджаком.



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Если есть что-то вечное, то это белый цвет. В летнем сезоне набирают популярность “образы докторов”, с белыми платьями-халатами и классическими костюмами-двойками.



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Если ноги являются вашим ключевым преимуществом, смело выбирайте юбки-мини в стиле 90-х. Отдавайте предпочтение моделям А-силуэта, можно даже в самых безумных расцветках и с красочными принтами.



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Добавить немного “жаришки” в образ поможет открытая спина. На блузках и платьях для лета такой фасон будет как никогда кстати. Но открытого тела должно быть в меру. Спереди такие модели должны быть закрыты.



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Тему “жары” продолжают и разрезы. В этом сезоне особенно актуальны на топах, платьях и брюках.



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Морская тематика. Ракушки, сетки, аппликации с морскими обитателями - носим без смущения.



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Яркие краски: оранжевый, красный, солнечно-жёлтый, фуксия, синий и колор-блоки. Если вам не по душе буйство цвета, то выбирайте пастельные оттенки: бежевые, жёлтые, лиловые, мятные, голубые и сливочные.

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)