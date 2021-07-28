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Горячо! Хейли Бибер взорвала сеть идеальной фигурой в соблазнительном вечернем платье

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США, Среда 28 июля 2021 19:24
Горячо! Хейли Бибер взорвала сеть идеальной фигурой в соблазнительном вечернем платье Хейли Бибер (фото: instagram.com/maryphillips)
Автор: RBC.UA

27-летний Джастин Бибер и его жена, 24-летняя Хейли, вновь стали главными звездами светских хроник. Пара провела арт-аукцион, выбрав для события стильные и элегантные образы.

Снимками поделилась икона стиля и модель в своем блоге.

Хейли в последнее время любит подчеркивать свою идеальную фигуру, выбирая максимально откровенные наряды. В этот раз девушка надела изысканное и соблазнительное черное платье Alessandra Rich с рукавами-фонариками, шлейфом и кружевными полупрозрачными вставками до самых бедер. Дополнили образ украшения с бриллиантами, а также высокая прическа и безупречный макияж.

Горячо! Хейли Бибер взорвала сеть идеальной фигурой в соблазнительном вечернем платьеГорячо! Хейли Бибер взорвала сеть идеальной фигурой в соблазнительном вечернем платьеГорячо! Хейли Бибер взорвала сеть идеальной фигурой в соблазнительном вечернем платьеГорячо! Хейли Бибер взорвала сеть идеальной фигурой в соблазнительном вечернем платье

Хейли и Джастин Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)

Джастин, который обычно выбирает кэжуал, в этот раз тоже оделся в классический смокинг с бабочкой. А потому пара смотрелась невероятно гармонично. Супруги не могли сдержать своих чувств на людях, постоянно обнимаясь. Стоит отметить, что певец старался все время демонстрировать свою заботу о Хейли. Вполне возможно, пара хотела доказать, что у них в отношениях все отлично.

Дело в том, что не так давно влюбленные супруги попали в неприятный скандал. Так, в сеть попало видео, на котором Джастин, как показалось очевидцам, кричит на жену. Хейли даже записала ролик, в котором отрицала это и вступилась за мужа.

Также ранее Хейли показала, какое окрашивание волос самое модное в этом сезоне.

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