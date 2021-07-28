Горячо! Хейли Бибер взорвала сеть идеальной фигурой в соблазнительном вечернем платье

Хейли в последнее время любит подчеркивать свою идеальную фигуру, выбирая максимально откровенные наряды. В этот раз девушка надела изысканное и соблазнительное черное платье Alessandra Rich с рукавами-фонариками, шлейфом и кружевными полупрозрачными вставками до самых бедер. Дополнили образ украшения с бриллиантами, а также высокая прическа и безупречный макияж.

Хейли и Джастин Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)

Джастин, который обычно выбирает кэжуал, в этот раз тоже оделся в классический смокинг с бабочкой. А потому пара смотрелась невероятно гармонично. Супруги не могли сдержать своих чувств на людях, постоянно обнимаясь. Стоит отметить, что певец старался все время демонстрировать свою заботу о Хейли. Вполне возможно, пара хотела доказать, что у них в отношениях все отлично.

Дело в том, что не так давно влюбленные супруги попали в неприятный скандал. Так, в сеть попало видео, на котором Джастин, как показалось очевидцам, кричит на жену. Хейли даже записала ролик, в котором отрицала это и вступилась за мужа.