ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как хорошо выглядеть на фото: золотые правила от стилиста

Новина українською →
Суббота 14 августа 2021 15:23
Как хорошо выглядеть на фото: золотые правила от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

В удачной и красивой фотографии важную роль играет ваш наряд и образ в целом. Неудачно подобранные вещи могут испортить весь снимок или сделать вашу фигуру полнее, чем есть на самом деле.

Стилист Лайма Рыльская поделилась в Instagram золотыми правилами, чтобы выглядеть классно в объективе.

Как хорошо выглядеть на фото: советы стилиста

  • Пиджак, накинутый на плечи, полнит на 1-2 размера. Надеваем и застегиваем.
  • Не надевать топ/второй слой, который сливается по цвету с волосами - портретная зона и лицо превращаются в кляксу. Надевайте свои оттенки базовых цветов.
  • Оверсайз и прямой крой дико полнит. Одежда повторяет силуэт, но не обтягивает его! Надо одеждой "нарисовать" силуэт, а не скрыть его.
  • Спущенное плечо и рукав реглан делаю силуэт расплывчатым, от образа ощущение неопрятности. Втачной рукав и небольшие подплечники делают силуэт более собранным, а образ - статусным и экспертным.

Как хорошо выглядеть на фото: золотые правила от стилиста

  • Силуэт кокон, овал, яйцо - тело выглядит на 2 размера больше. Прямоугольные приталенные силуэты, вертикальные линии, V-образный вырез. Надо формировать, а не драпировать тело, даже если большой размер одежды.
  • Принт мелкой клеткой очень рябит в кадре.
  • Если зубы и белки глаз не идеально белые, кипенно-белая сорочка это подчеркнет и сделает их еще темнее. Ваш белый (и мой) - слоновая кость.
  • Крупные акцентные украшения делают образ выразительным и запоминающимся.

Как хорошо выглядеть на фото: золотые правила от стилистаИллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее дизайнер Андре Тан назвал 5 признаков, что вещь уже устарела и ее пора выбросить.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Привязка SIM-карты к паспорту: как это сделать в Киевстар, Vodafone и lifecell (инструкция)
Привязка SIM-карты к паспорту: как это сделать в Киевстар, Vodafone и lifecell (инструкция)