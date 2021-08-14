Как хорошо выглядеть на фото: золотые правила от стилиста
Иллюстративное фото (pexels.com)
В удачной и красивой фотографии важную роль играет ваш наряд и образ в целом. Неудачно подобранные вещи могут испортить весь снимок или сделать вашу фигуру полнее, чем есть на самом деле.
Стилист Лайма Рыльская поделилась в Instagram золотыми правилами, чтобы выглядеть классно в объективе.
Как хорошо выглядеть на фото: советы стилиста
- Пиджак, накинутый на плечи, полнит на 1-2 размера. Надеваем и застегиваем.
- Не надевать топ/второй слой, который сливается по цвету с волосами - портретная зона и лицо превращаются в кляксу. Надевайте свои оттенки базовых цветов.
- Оверсайз и прямой крой дико полнит. Одежда повторяет силуэт, но не обтягивает его! Надо одеждой "нарисовать" силуэт, а не скрыть его.
- Спущенное плечо и рукав реглан делаю силуэт расплывчатым, от образа ощущение неопрятности. Втачной рукав и небольшие подплечники делают силуэт более собранным, а образ - статусным и экспертным.
- Силуэт кокон, овал, яйцо - тело выглядит на 2 размера больше. Прямоугольные приталенные силуэты, вертикальные линии, V-образный вырез. Надо формировать, а не драпировать тело, даже если большой размер одежды.
- Принт мелкой клеткой очень рябит в кадре.
- Если зубы и белки глаз не идеально белые, кипенно-белая сорочка это подчеркнет и сделает их еще темнее. Ваш белый (и мой) - слоновая кость.
- Крупные акцентные украшения делают образ выразительным и запоминающимся.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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