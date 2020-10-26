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Она идеальна: Изабель Гулар в мини-шортах похвасталась бесконечными ногами и стальным прессом

Новина українською → Понедельник 26 октября 2020 21:32
Она идеальна: Изабель Гулар в мини-шортах похвасталась бесконечными ногами и стальным прессом Изабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Автор: Lite

Модель отметила день рождения

Изабель Гулар на днях отметила день рождения – самой спортивной в мире модели исполнилось 36. В своем блоге знаменитость продемонстрировала, как она веселится в компании друзей, принимает поздравления и просто наслаждается вниманием многочисленных поклонников. Для своего особенного дня "ангел" Victoria’s Secret подобрала наряд, который был призван подчеркнуть каждый сантиметр ее совершенного тела. И ему вполне это удалось!

Она идеальна: Изабель Гулар в мини-шортах похвасталась бесконечными ногами и стальным прессомОна идеальна: Изабель Гулар в мини-шортах похвасталась бесконечными ногами и стальным прессом
Новый образ Изабель (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Образ Изабель составил яркий ансамбль в бело-розовую полоску – крошечные шорты с высокой посадкой, которые оголили стройные ноги модели. А также укороченная блуза с длинными пышными рукавами и завязками на животе, которую модель кокетливо спускала на одно плечо. Наряд Гулар дополнила многочисленными бусами и цепочками, а также массивными серьгами-кольцами. Обувь она подобрала точно в тон наряду – босоножки на высокой танкетке с переплетами на икрах сделали ее и без того длинные ноги Изабель просто бесконечными.

Она идеальна: Изабель Гулар в мини-шортах похвасталась бесконечными ногами и стальным прессомОна идеальна: Изабель Гулар в мини-шортах похвасталась бесконечными ногами и стальным прессомОна идеальна: Изабель Гулар в мини-шортах похвасталась бесконечными ногами и стальным прессом Изабель восхитила совершенным телом (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Модель опубликовала в своем блоге целую серию фото с ивента, заставив поклонников просто сходить с ума от такой красоты. "Вау!", "Ты лучшая", "Ты невероятная", "Королева", "Как можно быть такой нереально красивой", "Восхитительная", - пишут фанаты.

Напомним, Изабель Гулар регулярно мотивирует своих подписчиков на занятия спортом, демонстрируя свою идеальную фигуру.

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