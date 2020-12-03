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Она идеальна: Ким Кардашьян в облегающем платье с собственным портретом взорвала сеть

Новина українською → Четверг 03 декабря 2020 22:28
Она идеальна: Ким Кардашьян в облегающем платье с собственным портретом взорвала сеть Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян умеет сделать пост привлекательным для миллионов фанатов по всему миру, просто показав очередные фото в стильных нарядах. Но в этот раз 40-летняя знаменитость пошла еще дальше. Она появилась в блоге в платье с собственным портретом, которое облегало фигуру по всей длине. Выглядела Ким просто божественно - наряд телесного оттенка только подчеркнуло выдающиеся части ее тела. Дополнили образ макияж с фиолетовыми тенями, а также укладка с безупречно гладкими прядями.

Она идеальна: Ким Кардашьян в облегающем платье с собственным портретом взорвала сетьОна идеальна: Ким Кардашьян в облегающем платье с собственным портретом взорвала сетьОна идеальна: Ким Кардашьян в облегающем платье с собственным портретом взорвала сеть
Ким в откровенном наряде (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Фотосессия в честь Дня рождения. Я любил этот день! Сдвиньте, чтобы увидеть этот фиолетовый макияж!!! Забавный факт... Моя комната, когда я росла, была вся лавандовая, а фиолетовый всегда был для меня таким красивым цветом… Поэтому я хотела, чтобы моя коллекция на день рождения имела самую красивую фиолетовую палитру!», - поделилась воспоминаниями Ким.

"Вау", "Какая же ты хорошенькая", "Это правда клево. Люблю это", "Очень красиво", "Идеал", "О боже, я влюблен", "Удивительная", - посыпались на нее комментарии от преданных фанатов.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала стильный образ на выход, который состоял из синих кожаных брюк и телесного гольфа.

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