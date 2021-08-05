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Идеальная: Изабель Гулар похвасталась точеной фигурой в ультрамодном костюме

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Четверг 05 августа 2021 22:24
Идеальная: Изабель Гулар похвасталась точеной фигурой в ультрамодном костюме Изабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Автор: RBC.UA

Изабель Гулар обожает яркие пляжные образы, особенно если они состоят из ультрамодных вещей.

В этот раз акцент - на роскошном теле супермодели и ее умении обыгрывать стильные наряды.

Изабель позирует в новом посте в мини-юбке и укороченной рубашке с расклешенными рукавами из полупрозрачной ткани. Под ними отчетливо видно бикини - все в ярком розово-фиолетовом оттенке. Дополняют наряд очки cat eyes, а также изысканные украшения. Изабель обожает цепочки, подвески, утонченные браслеты и кольца. Маникюр красавица сделала ярко-желтый, а макияж - в коричневых оттенках. Волосы ей уложили легкими пляжными волнами. Этот образ точно стоит повторить этим летом, вдохновляемся!

Идеальная: Изабель Гулар похвасталась точеной фигурой в ультрамодном костюмеИдеальная: Изабель Гулар похвасталась точеной фигурой в ультрамодном костюмеИдеальная: Изабель Гулар похвасталась точеной фигурой в ультрамодном костюме
Изабель Гулар в новом образе (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Напомним, Изабель - одна из самых спортивных моделей в мире. Фото и видео бразильской красавицы становятся настоящим мотивационным материалом для многочисленных фанатов. В этот раз произошло так же: поклонники Изабель буквально засыпали ее комплиментами, расхваливая ее точеную спортивную фигуру и выпытывая, откуда вещи.

Ранее мы писали, что Изабель показала горячие снимки топлес.

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