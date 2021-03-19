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Икона стиля: Хейли Бибер блистает в соблазнительных образах для известного глянца

Новина українською → США, Пятница 19 марта 2021 19:48
Икона стиля: Хейли Бибер блистает в соблазнительных образах для известного глянца Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Lite

Хейли Бибер украсила новую, апрельскую, обложку известного глянцевого журнала Elle. В интервью молодая жена Джастина Бибера рассказала много личного.

Фотосессия также получилась достаточно откровенной. Икона стиля позирует в купальниках, соблазнительных вечерних платьях и расшитых камнями корсетах.

Хейли Бибер известна своей карьерой в мире моды. Девушка с 32 миллионами подписчиков в Instagram в свое время заключила контракты с Calvin Klein, Levi's, bareMinerals и Versace. Также она проявила себя как успешная телеведущая и арт-директор. А совсем недавно запустила свой YouTube-канал, где намеревается делиться всеми сторонами своей жизни.

Икона стиля: Хейли Бибер блистает в соблазнительных образах для известного глянцаИкона стиля: Хейли Бибер блистает в соблазнительных образах для известного глянцаИкона стиля: Хейли Бибер блистает в соблазнительных образах для известного глянца

Икона стиля: Хейли Бибер блистает в соблазнительных образах для известного глянцаИкона стиля: Хейли Бибер блистает в соблазнительных образах для известного глянцаИкона стиля: Хейли Бибер блистает в соблазнительных образах для известного глянцаИкона стиля: Хейли Бибер блистает в соблазнительных образах для известного глянцаНовая фотосессия Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)

Тем не менее, всем она известна, прежде всего, как жена известного певца Джастина Бибера, а также дочь младшего из братьев Болдуин - Стивена. Поэтому интервью не могло не коснуться этих мужчин.

По словам Хейли, их связывает с Джастином общее желание построить семью и родить детей в молодом возрасте. Перед глазами девушки всегда был пример ее родителей.

"Сначала мы были друзьями очень долго, прежде чем возникло что-то романтическое. Но мы всегда знали, что придерживаемся того, чего хотим от будущего. Мы говорили о желании выйти замуж в молодом возрасте, о молодой семье и построении жизни. Еще до того, как мы узнали, что хотим быть друг с другом, - откровенничает она и продолжает. - Я все время узнаю новое о нем, о себе и о наших отношениях. У нас бывают небольшие ссоры и прочее, с чем иногда приходится работать? Да, конечно, но это никогда не было похоже на работу, потому что я так его люблю. Я вижу с ним вечность".

Ранее Хейли показала самое модное окрашивание волос этой весны.

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