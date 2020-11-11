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Кайли Дженнер в пикантном мини похвасталась выдающимся бюстом и стройными ногами

Новина українською → Среда 11 ноября 2020 21:19
Кайли Дженнер в пикантном мини похвасталась выдающимся бюстом и стройными ногами Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

И новой прической!

Кайли Дженнер обожает наряжаться, а ее фанаты - рассматривать луки своей любимицы. В этот раз образ бизнесвумен получился по-настоящему дерзким и горячим! Его она выложила на своей странице в сети Instagram.

Молодая мама выбрала для выхода соблазнительное мини-платье светло-коричневого цвета с ярким принтом. Глубокий вырез на груди и также разрез под грудью практически полностью оголили выдающийся бюст 23-летней инстадивы. А длина наряда помогла показать ее стройные ноги. К платью Кайли обула изысканные золотистые босоножки, из аксессуаров выбрала цепочку на ногу, кольца и подвеску.

Кайли Дженнер в пикантном мини похвасталась выдающимся бюстом и стройными ногамиКайли Дженнер в пикантном мини похвасталась выдающимся бюстом и стройными ногами
Новый образ понравился пользователям сети (фото: instagram.com/kyliejenner)

Макияж также заслуживает высшей оценки: Кайли блистает с коричнево-золотистыми тенями в тон платью, а губы выделила сочным бежевым блеском. Ну и главная изюминка образа - прическа. Дженнер представила новый оттенок волос, практически полностью перевоплотившись в блондинку.

Кайли Дженнер в пикантном мини похвасталась выдающимся бюстом и стройными ногами
Кайли как всегда соблазнительна (фот: instagram.com/kyliejenner)

"Восхитительна", "Вау", "Это нечто", "Как же ты прекрасна!", "Невыносимо красивая", - не останавливаются фанаты в выражении своих эмоций. Не обошлось и без многочисленных членов семьи Кайли, которые также не смогли сдержать слов восторга от такой красоты.

Напомним, ранее Кайли показала безупречную фигуру в облегающем черном боди.

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