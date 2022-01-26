Кольцо-пружина, мегамассивные серьги и клатч-голова: эти 7 украшений от Schiaparelli обещают стать хитами 2022 (фото)

Эти украшения не только обещают побить все рекорды по популярности в 2022, но и станут самым необычным из того, что нам приходилось носить! Не верите? Смотрите сами!

Дом Schiaparelli представил свою коллекцию весна-лето 2022 на Неделе высокой моды в Париже. И не просто представил коллекцию, а открыл свои показом неделю. И что это было за начало! Силуэты моделей, усыпанные драгоценностями (часто – вместо одежды), невероятно эксцентричные украшения от Даниэля Роузберри не оставили равнодушными публику!

Пояс с необычной пряжкой

Показ на неделе высокой моды – это одно, а жизнь – другое, тем не менее, самые яркие детали с подиумов непременно "перекочуют" в повседневный гардероб. Так что приматриваемся! Как вам, например, такой пояс? Особенно ярко этот золотой аксессуар будет смотреться на черном фоне.

Клатч-голова

Сумочки, размером с кошелек? Было! Сумочки на поясе? Было! Клатчи из камней, цветов, пластика... Было! Но вот аксессуара в виде головы в натуральный размер – это что-то новенькое! На вооружение самым смелым!

Корсет, усыпанный камнями

Не обязательно ваш корсет будет весить пару кило. Также не нужно искать металл, имитирующий золото, и "отливать" себе такой же под заказ. Достаточно вооружиться стильным корсетом, украшенным камнями – и на летних вечеринках вы станете королевой танцпола!

Ободок... на нос

Любите ободки для волос с цветами? Или используете такой минималистичный аксессуар исключительно, когда смываете макияж в ванной? В новом сезоне ободок "меняет свою локацию": не от уха к уху, а от лба к затылочной части головы. Смело? Да. Необычно? Да.

Не спешите искать в интернете украшение с носом и шокировать босса! Тенденция: на другом конце украшения может быть камень, цветок или что душе угодно. Что скажете?

Кольцо-пружина на два пальца

Зачем носить кольцо на одном пальце, если можно сразу на двух? Аксессуар в виде золотой пружины на пальцах – еще одна необычная "выходка" дизайнеров, которая рискует занять свою позицию в модных топах уже этим летом. Проверим!

Серьги-спирали

Массивные серьги самых необычных форм были в изобилии представлены на показе: золото, огромные камни, размер – в несколько раз превыщающий размер уха. А вот серьги-спирали на деле оказываются не совсем серьгами: если присмотреться, заметите, что украшение соединено сзади и крепится не к уху. Серьги-колье? Возможно. Красота не требует определений!

Диадема

На показе украшение на все тело и вовсе заменило одной из моделей платье. Предлагаем из этого наряда вдохновиться диадемой! В новом сезоне такой аксессуар будет актуальным не только для выпускниц и невест. А вот размерчик можно выбрать поменьше, чем у Schiaparelli. Хотя... тут уже по вашему желанию!

Украшения 2022 (фото: instagram.com/schiaparelli)