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Кожаные брюки и худи: Барбара Палвин в стильном образе восхитила роскошным телом

Новина українською → Понедельник 30 ноября 2020 22:31
Кожаные брюки и худи: Барбара Палвин в стильном образе восхитила роскошным телом Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Модель показала новый стильный лук

Барбара Палвин представила своим поклонникам очередной стильный образ. На прогулку девушка отправилась в широких кожаных брюках с высокой посадкой, а также укороченном черном худи, который оголил живот известной модели. Дополнили образ черная маска, которая отлично сочеталась со всеми деталями аутфита.

Кожаные брюки и худи: Барбара Палвин в стильном образе восхитила роскошным телом

Барбара Палвин в новом наряде (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Скромный и одновременно соблазнительный образ Барбара завершила высоким хвостом и минимальным макияжем. С помощью одежды Палвин в который раз похвасталась своей роскошной фигурой. К слову, в последнее время заметно постройневшей. Фото она запостила в сториз, а потому фанаты не могли выразить свое мнение на его счет. Но судя по бурному восторгу, который вызывает любой снимок супермодели, новый аутфит венгерской красавицы так же не остался бы незамеченным.

Кожаные брюки и худи: Барбара Палвин в стильном образе восхитила роскошным телом

Барбара дома (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Ранее Барбара также показала, в чем она ходит дома. Модель запостила фото, где она позирует в одном нижнем белье и якро-красном халате. Фото явно делал парень девушки, Дилан Спроус. Полуобнаженное тело Барбары вызвало настоящий фурор среди ее подписчиков. Что не удивительно! Ранее она просто заворожила своей фигурой в вечернем наряде.

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