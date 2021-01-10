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Красавица: Светлана Тарабарова позирует в самом модном костюме сезона, пробуем повторить

Новина українською → Воскресенье 10 января 2021 14:59
Красавица: Светлана Тарабарова позирует в самом модном костюме сезона, пробуем повторить Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova/)
Автор: Lite

Светлана Тарабарова - дважды мама, но, тем не менее, за уходом за детьми у певицы остается время для ухода за самой собой.

Пока сын певицы занимается фитнесом в свои юные годы, Светлана демонстрирует стильные образы и вдохновляет подписчиц выглядеть на все сто, несмотря на усталость и вечное желание поспать, которое знакомо всем мамочкам.

На этот раз Тарабарова решила показать, как стоит носить один из самых актуальных костюмов сезона: такую модель выбирают модные блогеры со всего мира.

Красавица: Светлана Тарабарова позирует в самом модном костюме сезона, пробуем повторитьРасклешенные широкие штаны, пиджак с запахом и поясом, современна классика смотрится стильно и изысканно на Светлане.

Красавица: Светлана Тарабарова позирует в самом модном костюме сезона, пробуем повторитьТакая модель подойдет практически к каждому типу фигуры. Черный цвет сделает обладательницу одежды еще более стройной. В зависимости от того, какой обувью вы захотите дополнить образ - кроссовками или каблуками, лук превратится в кежуал или в более строгую классику.

Красавица: Светлана Тарабарова позирует в самом модном костюме сезона, пробуем повторить

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova/)

Напомним, Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз в сентябре 2020 года, тогда на свет появилась ее дочь Мария. Позже певица призналась, что это имя они с мужем придумали не просто так. Во время путешествия по Испании, а именно в Барселоне, стоя у статуи Девы Марии, Светлана впервые ощутила признаки токсикоза.

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