Красота по наследству: 54-летняя Синди Кроуфорд блистает в стильной съемке с 19-летней дочерью

Мама и дочь выглядят одинаково прекрасно

Синди Кроуфорд – легендарная супермодель и одна из самых красивых женщин планеты, которая по-прежнему блистает в рекламных кампаниях лучших брендов. Теперь часто компанию ей составляет и ее юная дочь Кайя Гербер, которая пошла по стопам своей знаменитой мамы. Одну из новых съемок вместе с 19-летней дочерью Синди показала несколько часов назад.

Мама и дочь снялись для нового промо известного бренда Omega. "Когда ваш гараж превращается в студию, WFH приобретает совершенно новое значение! На съемочной площадке с моей любимой моделью", – поделилась Синди с подписчиками, запостив пару фото.

Новая съемка мамы и ее дочери (фото: instagram.com/cindycrawford)

На них Кроуфорд и ее юная дочь позируют в стильных кожаных нарядах. Синди примерила широкие брюки и черную блузу, а Кайя – черную рубашку и длинную юбку. Обеим им сделали легкий макияж и объемные укладки. Во время съемочного процесса мама и дочь много смеялись, обнимались и выглядели невероятно счастливыми. Судя по всему, они отлично провели время на импровизированной съемочной площадке.

Синди с дочкой выглядят очень похожими (фото: instagram.com/cindycrawford)

Поклонники отметили, что они обе выглядят просто невероятно. То, как редкая красота матери передалась по наследству ее юной дочери, невероятно впечатлил поклонников. "Вы просто богини", "Восхитительно", "Вы лучшие", – не могут налюбоваться фанаты.

Напомним, ранее Синди демонстрировала свою стройную фигуру с ярко-желтом платье.