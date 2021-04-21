Красота на все времена: 63-летняя Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для глянца
Шэрон Стоун не устает удивлять. Не так давно звезда "Основного инстинкта" выпустила автобиографическую книгу. "The Beauty of Living Twice" ("Красота двух жизней"), которая увидела свет в марте этого года, открыла много неизвестных и весьма откровенных фактов из жизни звезды.
Здесь есть как рассказы о сексуальных домогательствах со стороны ее родного дедушки, так и разоблачающие моменты со съемок культового фильма.
Теперь же 63-летняя актриса вновь оголилась для глянца. Фото и видео звезды опубликованы в сети Instagram.
Главным лозунгом нового выпуска стало высказывание Шэрон Стоун: "Я счастлива как зрелая женщина и чувствую себя фантастически". И фотосессия, а также съемка с участием звезды тому лучшее доказательство.
Шэрон Стоун на новых обложках (фото: instagram.com/sharonstone)
Актриса позирует в соблазнительных и порой даже вызывающих образах. Для одной обложки она примерила комплект нижнего белья, на второй демонстрирует обнаженное тело, прикрытое частично роскошным тренчем. Стилисты также подобрали ей дерзкий лук "байкерши": Шэрон танцует в косухе, мини-шортах и колготках сеточкой. Звезда явно получила удовольствие от съемок и выглядит счастливой и энергичной.
Актриса покорила фанатов (видео: instagram.com/sharonstone)
В сети ее новая работа вызвала много восторгов. Преданные поклонники просто в восторге от внешнего вида нестареющей звезды, ее харизмы и позитивного настроя.
Ранее Стоун снялась в откровенной фотосессии для L’Officiel Paris.