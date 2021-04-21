ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Красота на все времена: 63-летняя Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для глянца

Новина українською → Испания, Среда 21 апреля 2021 18:33
Красота на все времена: 63-летняя Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для глянца Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Lite

Шэрон Стоун не устает удивлять. Не так давно звезда "Основного инстинкта" выпустила автобиографическую книгу. "The Beauty of Living Twice" ("Красота двух жизней"), которая увидела свет в марте этого года, открыла много неизвестных и весьма откровенных фактов из жизни звезды.

Здесь есть как рассказы о сексуальных домогательствах со стороны ее родного дедушки, так и разоблачающие моменты со съемок культового фильма.

Теперь же 63-летняя актриса вновь оголилась для глянца. Фото и видео звезды опубликованы в сети Instagram.

Главным лозунгом нового выпуска стало высказывание Шэрон Стоун: "Я счастлива как зрелая женщина и чувствую себя фантастически". И фотосессия, а также съемка с участием звезды тому лучшее доказательство.

Красота на все времена: 63-летняя Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для глянцаКрасота на все времена: 63-летняя Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для глянца

Шэрон Стоун на новых обложках (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса позирует в соблазнительных и порой даже вызывающих образах. Для одной обложки она примерила комплект нижнего белья, на второй демонстрирует обнаженное тело, прикрытое частично роскошным тренчем. Стилисты также подобрали ей дерзкий лук "байкерши": Шэрон танцует в косухе, мини-шортах и колготках сеточкой. Звезда явно получила удовольствие от съемок и выглядит счастливой и энергичной.

Актриса покорила фанатов (видео: instagram.com/sharonstone)

В сети ее новая работа вызвала много восторгов. Преданные поклонники просто в восторге от внешнего вида нестареющей звезды, ее харизмы и позитивного настроя.

Ранее Стоун снялась в откровенной фотосессии для L’Officiel Paris.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода молодежь актриса фигура Шэрон Стоун
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Степанов высказался об ослаблении карантина на Пасху: "есть сдержанный оптимизм"
Степанов высказался об ослаблении карантина на Пасху: "есть сдержанный оптимизм"