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Кружева и не только: Белла Хадид и Хейли Бибер снялись для Victoria`s Secret

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 12:39
Кружева и не только: Белла Хадид и Хейли Бибер снялись для Victoria`s Secret Белла Хадид (справа) позирует с моделями Адут Акеч и Имаан Хаммам в новой коллекции белья Victoria's Secret (
Автор: Сергей Кулик

Супермодель Белла Хадид и супруга Джастина Бибера - Хейли Бибер в один поделились кадрами со съемки рекламной кампании бренда Victoria's Secret.

Фото в белье девушки выложили у себя в Instagram.

25-летняя модель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид публиковала снимки, на которых она позирует в кружевном нижнем белье белого цвета с персиковыми деталями. Ее запечатлели в окружении других популярных девушек южно-суданско-австралийской модели Адут Акеч (Adut Akech) и голландской фотомодели египетского и марокканского происхождения Имаан Хаммам (Imaan Hammam).

Ранее мы писали о том, что Victoria`s Secret заполучили свою первую темнокожую трансгендерную модель

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