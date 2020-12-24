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В кружевном бра на фоне елки: Алена Шоптенко в соблазнительном наряде рассказала о новогодних традициях

Новина українською → Четверг 24 декабря 2020 18:26
В кружевном бра на фоне елки: Алена Шоптенко в соблазнительном наряде рассказала о новогодних традициях Алена Шоптенко (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)
Автор: Lite

Алена Шоптенко решила рассказать, как идет ее подготовка к новогодним праздникам. Девушка опубликовала фото и видео, на которых она позирует на фоне елки в смелом образе. Танцовщица надела узкие брюки, черный кружевной браллет, а сверху на него - объемный джемпер из полупрозрачной ткани. Выглядела звезда, которая на днях отметила свое 33-летие, как всегда стильно и необычно.

В кружевном бра на фоне елки: Алена Шоптенко в соблазнительном наряде рассказала о новогодних традициях

Алена показала свою елку (фото и видео: instagram.com/alena_shoptenko)

"До Нового года осталась неделя, а значит, самое время разделиться на тех, кто нарядил елку и подготовился, и тех, кто сейчас подумал "как всего неделя?". А вы в этом году в какой команде? Оставляйте в комментариях, если обо всем позаботились и

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