ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кукла Барби: беременная Эшли Грэм вышла в свет в мини-платье и на шпильках

Новина українською →
Четверг 12 августа 2021 19:27
Кукла Барби: беременная Эшли Грэм вышла в свет в мини-платье и на шпильках Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Эшли Грэм - большая любительница соблазнительных нарядов. И беременность не может ей помешать в этом.

Для своего нового выхода 33-летняя модель подобрала яркое мини-платье, чем просто свела поклонников с ума.

Эшли Грэм показала несколько фото и видео, чтобы ее наряд можно было изучить во всех ракурсах. Пышнотелая красотка надела ярко-оранжевое платье на тонких бретельках со слегка расклешенной юбкой и внушительным декольте. Дополнили образ золотистые босоножки на высоких шпильках, а также колье-цепочка и серьги-кольца. Волосы ей уложили на косой пробор, завив крупными волнами. В таком образе куклы Барби Эшли выглядела мило и невероятно привлекательно, за что получила массу похвал от поклонников.

Кукла Барби: беременная Эшли Грэм вышла в свет в мини-платье и на шпилькахКукла Барби: беременная Эшли Грэм вышла в свет в мини-платье и на шпилькахКукла Барби: беременная Эшли Грэм вышла в свет в мини-платье и на шпильках

Эшли Грэм в новом наряде (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, недавно беременная модель поделилась новыми фото в купальнике и топлес, чтобы показать свой животик во всей красе. Судя по всему, модель станет мамой второй раз уже совсем скоро.

Ранее Эшли показала соблазнительный образ на вечер, который составила на основе шелкового пиджака и бра.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Магучих впервые прокомментировала фото с россиянкой: "я очень уважаю украинских воинов"
Магучих впервые прокомментировала фото с россиянкой: "я очень уважаю украинских воинов"