Кукла Барби: беременная Эшли Грэм вышла в свет в мини-платье и на шпильках
Эшли Грэм - большая любительница соблазнительных нарядов. И беременность не может ей помешать в этом.
Для своего нового выхода 33-летняя модель подобрала яркое мини-платье, чем просто свела поклонников с ума.
Эшли Грэм показала несколько фото и видео, чтобы ее наряд можно было изучить во всех ракурсах. Пышнотелая красотка надела ярко-оранжевое платье на тонких бретельках со слегка расклешенной юбкой и внушительным декольте. Дополнили образ золотистые босоножки на высоких шпильках, а также колье-цепочка и серьги-кольца. Волосы ей уложили на косой пробор, завив крупными волнами. В таком образе куклы Барби Эшли выглядела мило и невероятно привлекательно, за что получила массу похвал от поклонников.
Эшли Грэм в новом наряде (фото: instagram.com/ashleygraham)
Напомним, недавно беременная модель поделилась новыми фото в купальнике и топлес, чтобы показать свой животик во всей красе. Судя по всему, модель станет мамой второй раз уже совсем скоро.
Ранее Эшли показала соблазнительный образ на вечер, который составила на основе шелкового пиджака и бра.