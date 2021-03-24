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Куртка-оверсайз и трендовые брюки: Тина Кунаки показала стильный образ на каждый день

Новина українською → Париж, Среда 24 марта 2021 19:38
Куртка-оверсайз и трендовые брюки: Тина Кунаки показала стильный образ на каждый день Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тина Кунаки - знаменитая модель, которая также увлекается созданием одежды. Поэтому ее образы для выходов в свет всегда впечатляют.

Новый из них появился в блоге звезды - в исезающих сториз Instagram.

Тина появилась в образе, в котором с трудом можно узнать популярную в сети модель и жену Венсана Касселя. Тем не менее, комфортный и стильный, он незаменим для весенних прохладных дней.

Куртка-оверсайз и трендовые брюки: Тина Кунаки показала стильный образ на каждый день

Тина Кунаки в объективе брата (фото: instagram.com/tinakunakey)

Спортивный ансамбль составили стеганая курточка черного цвета, словно на пару размеров больше, светлые трикотажные брюки, которые уже который сезон в тренде, а также белые кеды. Свои курчавые пышные волосы она заплела в косички и собрала их в высокий хвост.

Куртка-оверсайз и трендовые брюки: Тина Кунаки показала стильный образ на каждый деньТина и Закари (фото: instagram.com/zakarikunakey)

Тина идет по залитой солнцем улице, активно отвечая кому-то в телефоне. Что ж, даже на досуге модель не перестает заниматься бизнесом. Снимок сделал любимый брат модели Закари, которого ранее в сети отшибочно считали ухажером модели.

Напомним, также недавно Тина показала образ в деловом стиле, который подойдет для офисных встреч и онлайн-переговоров.

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