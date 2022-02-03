Кутюр от TikTok: как популярный видеосервис диктует, что будет модно носить завтра

Например, в модные тенденции из TikTok уже попали "авангардный апокалипсис", new Space Age, балаклавы, Gen Z-стайл, юбки вместо брюк, оперные перчатки и перья, в общем-то, чего только тут не встретишь!

Видеоприложение TikTok превратился в настоящего "диктатора" модных тенденций. Что это значит? Что завтра мы будем носить то, что сегодня покажут фешн-блогеры из приложения.

Тут собрались подростки, экспериментирующие с одеждой, на которую они сэкономили, пожилые люди, переосмысливающие субкультурные стили своей юности, профессиональные и любительские наблюдатели за тенденциями, объединяющие эстетические подсказки в единую теорию того, что будет дальше.

Что такое кутюр TikTok? Это своего рода способ описать слияние тенденций, которые материализуются в сервисе, говорит vox.com.

Вместе, с помощью усиленного алгоритма TikTok, который распространяет вирусный контент миллионам пользователей в течение нескольких часов или дней, эти видеоролики формируют то, что основная культура считает стильным, что, следовательно, может повлиять на то, что мы сами решаем носить.

Так что моду TikTok можно смело считать логическим следующим этапом того, как социальные сети всегда влияли на одежду.

На протяжении 2010-х Instagram стал де-факто способом обмена личным стилем и повседневными нарядами, настолько, что сама платформа влияла на тенденции покупок, то, какой макияж мы носили, и какие процедуры пластической хирургии были в моде. В то время как Tumblr и Pinterest были инструментами для поиска вдохновения для определения и изучения личной эстетики, Instagram был предназначен для ее воплощения.

Однако TikTok сочетает в себе и то, и другое в одном приложении: персонализированная страница – это одновременно и ворота для изучения стилей других людей на основе того, что, по мнению алгоритма, вам может понравиться, и способ смешивать эти стили с помощью простых инструментов.

Если TikTok чувствует, что вы вообще интересуетесь модой, он становится самым современным источником вдохновения и анализа в Интернете – гораздо более актуальным, чем Pinterest, который страдает от повторяемости и монотонности, и Instagram, который слишком часто определяются людьми, которых вы уже знаете.

Ни у одной возрастной группы никогда не было столько исторических знаний о моде и первоисточников, сколько у молодых людей сегодня, при этом все последние двадцать лет задокументированы в Интернете.

"Благодаря процветающему дискурсу о моде в TikTok, Instagram и Twitter комментаторы миллениалов и поколения Z делают уличную сцену историей".