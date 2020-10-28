Лаконично и стильно: Роузи Хантингтон-Уайтли показала универсальный образ для деловых встреч

Модель предпочла черно-белый вариант

Роузи Хантингтон-Уайтли – признанная икона стиля, к лукам которой с интересом присматриваются миллионы ее поклонников. Многие образы модель делает универсальными. А значит, их могут брать на вооружение женщины всех типов внешности. Один из недавних аутфитов знаменитости – именно такой.

Роузи в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

Для очередной съемки Роузи надела черную футболку с удлиненными рукавами и закрытым горлом, а также белые брюки с высокой посадкой. Дополнили лаконичный наряд небольшого размера золотые серьги-кольца. Волосы звезда выровняла и уложила на прямой пробор, а макияж сделала в нейтральных тонах, подчеркнув линию бровей и хорошо проработав тон лица.

Такой лук девушке создали для очередной коллаборации – Роузи создала серию удобных и стильных косметичек. Одну из них модель держит у себя в руках, варианты в других оттенках она выложила тут же в галерее.

Роузи как всегда безупречна (фото: instagram.com/rosiehw)

Поклонники высоко оценили очередной необычный образ звезды, засыпав ее приятными словами. Многие отметили, что давно ждали нечто подобное – универсальное и простое, но в то же время стильное.

Напомним, ранее Роузи показала самые модные варианты верхней одежды на холодный сезон. Этой зимой возлюбленная Джейсона Стетхэма предлагает носить как классические пальто, так и комфортные стеганые куртки и дубленки. Берем на вооружение!