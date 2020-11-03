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В латексе и цепях: 19-летняя дочь Синди Кроуфорд появилась в провокационной съемке для глянца

Новина українською → Вторник 03 ноября 2020 21:33
В латексе и цепях: 19-летняя дочь Синди Кроуфорд появилась в провокационной съемке для глянца Кайя Гербер (фото: instagram.com/i_d)
Автор: Lite

Модель снялась для юбилейного номера i-D

Кайя Гербер - дочь легендарной супермодели 90-х Синди Кроуфорд и экс-манекенщика Рэнди Гербера - продолжает покорять модную индустрию. В этот раз девушка украсила собой юбилейный выпуск известного глянцевого издания i-D. Здесь модель примерила вещи из осенне-зимней коллекции лучших брендов, а также продемонстрировала свою стройную фигуру, которая вызывает немало споров в сети.

В латексе и цепях: 19-летняя дочь Синди Кроуфорд появилась в провокационной съемке для глянцаВ латексе и цепях: 19-летняя дочь Синди Кроуфорд появилась в провокационной съемке для глянцаВ латексе и цепях: 19-летняя дочь Синди Кроуфорд появилась в провокационной съемке для глянцаВ латексе и цепях: 19-летняя дочь Синди Кроуфорд появилась в провокационной съемке для глянцаВ латексе и цепях: 19-летняя дочь Синди Кроуфорд появилась в провокационной съемке для глянцаКайя в новой фотосессии (фото: instagram.com/i_d)

Кайя позирует на фото в объемном черном пуховике, плаще, а также соблазнительном платье из латекса, облегающем по фигуре. Есть здесь и образ в сияющем наряде, который напоминает о стремительно приближающемся сезоне праздников и вечеринок. Дерзкую нотку всем лукам придала прическа – волосы девушке для съемки окрасили в рыжий оттенок, сделав пышную укладку и яркий макияж с подведенными глазами и чувственными губами.

К слову, на днях стало известно, что Кайя Гербер закрутила очередной роман. Новым избранником девушки стал 23-летний актер Джейкоб Элорде. Слухи об их отношениях появились еще в сентябре. А в честь Хэллоуина влюбленные сделали образы в духе Элвиса Пресли и его жены Присциллы. Фото юная модель выложила у себя на странице в сети Instagram, тем самым подтвердив свой роман.

Ранее мы писали, что девушку подозревали в близких отношениях с британской супермоделью Карой Делевинь.

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