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Леди совершенство: Елена Зеленская в элегантном платье с кейпом покорила сеть

Новина українською →
США, Среда 01 сентября 2021 13:55
Леди совершенство: Елена Зеленская в элегантном платье с кейпом покорила сеть Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: RBC.UA

Елена Зеленская, которая уже с первых дней пребывания в США приятно удивила своим стилем, продолжает покорять сеть.

Так, первая леди показала новый образ от украинского дизайнера. В этот раз - лаконичный и максимально женственный.

"Наконец-то! Украиноязычный аудиогид в США! 1-й аудиогид в нашей сети заработал в имении Джорджа Вашингтона - усадьбе Маунт-Вернон, где жила семья первого президента Соединенных Штатов. Символично, что в настоящее время имение принадлежит союзу женщин, благодаря усилиям и настойчивости которых его и удалось сохранить.

Я очень ценю то, что мы налаживаем тесная связь с США именно через исторический контекст и "мягкую силу", о которой все сейчас так много слышат и говорят. Культурная дипломатия не знает границ и пределов, это путь постепенных, но действенных изменений через каналы, которые доступны каждому из нас: историю, культуру, искусство.

Очень рада, что теперь аудиогид работает и в Соединенных Штатах, где каждый украинец или тот, кто интересуется нашим языком, сможет услышать историю первого Президента этой великой страны на украинском", - написала Елена.

Леди совершенство: Елена Зеленская в элегантном платье с кейпом покорила сетьЛеди совершенство: Елена Зеленская в элегантном платье с кейпом покорила сетьЛеди совершенство: Елена Зеленская в элегантном платье с кейпом покорила сетьЛеди совершенство: Елена Зеленская в элегантном платье с кейпом покорила сетьЛеди совершенство: Елена Зеленская в элегантном платье с кейпом покорила сетьЕлена Зеленская показал новый образ (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для мероприятия Елена Зеленская выбрала лук лаконичный и стильный, от украинского бренда A.M.G. Она надела черное платье длиной до середины икр, украшенное сверху небольшим кейпом, а на талии - тонким коричневым поясом. Дополнили образ колье, которое гармонировало с оттенком ремня, а также черные туфли-лодочки.

В сети лук имел огромный успех. "Леди, вы совершенство", "Очень красивая Елена", "Елена прекрасная", - восхищаются подписчики первой леди Украины.

Ранее мы писали про два безупречных образа Зеленской, которые она показала на День независимости Украины.

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