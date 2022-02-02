Лучшие стритстайл-образы на Неделе моды осень-зима 2022 в Копенгагене

В Копенгагене сейчас проходит Неделя моды осень-зима 2022/23. А значит, ценители новых коллекций и любители продемонстрировать свои луки устремились туда.

Судя по всему, скандинавские фешн-любители по-прежнему не намерены сдаваться серости: главный тренд, который можно выделить среди посетителей Недели моды – яркие цвета. Многие гости составили многослойные образы из вещей с разноцветным принтом, дополнив все кричащими аксессурами всех оттенков радуги.

Коснулся он и верхней одежды: бомберы, дубленки и пальто сочных оттенков скандинавские модницы сочетают с кислотного оттенка обувью. Еще одна тенденция, о которой уже говорят все модные порталы – брюки-карго, которые были замечены на каждой второй посетительнице. Вдохновляемся!

Образы на Неделе моды в Копенгагене (фото: instagram.com/cphfw/Moeez Ali; instagram.com/modehunter)