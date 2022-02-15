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Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022

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Нью-Йорк, Вторник 15 февраля 2022 12:32
Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022 Леони Ханна на Неделе моды осень-зима 2022 в Нью-Йорке (фото: instagram.com/jessbaumung)
Автор: Ольга Турчаникова

В прошлую пятницу в Нью-Йорке началась Неделя моды, и фешн-фотографы устремились на улицы, чтобы запечатлеть самых ярких представительниц фешн-движения.

В этот раз светские модники предстали в объективах Джесса Баумунга, Альдо Деканиза и Фила О.

Гости Недели моды продемонстрировали, что кожа, перья, кислотные оттенки, блестки и бахрома могут спокойно уживаться вместе и по-прежнему в тренде. Некоторые звезды стритстайла, впрочем, выделялись даже благодаря нейтральным лукам. Перед вами – самые эффектные образы NYFW.

Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022

Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022

Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке (фото: instagram.com/jessbaumung; instagram.com/aldodecaniz_; instagram.com/mrstreetpeeper)

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