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Мамин зайчик: Наталья Водянова показала редкое фото младшего сына от Антуана Арно

Новина українською → Среда 02 декабря 2020 16:34
Мамин зайчик: Наталья Водянова показала редкое фото младшего сына от Антуана Арно Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталья Водянова - многодетная мама, которая обожает делать посты о свои детях. Но если старшие - Лукас, Нева и Виктор - постоянно появляются на странице известной модели, то младшие - Максим и Роман - достаточно большая редкость. Причем лица детей от Антуана Арно Водянова всегда закрывает смайлами либо же снимает детей со спины.

Мамин зайчик: Наталья Водянова показала редкое фото младшего сына от Антуана Арно

Роман в мамином блоге редкий гость (фото: instagram.com/natasupernova)

В этот раз Наталья решила показать фото младшего ребенка - 4-летнего Романа, который родился в один день с мужем Водяновой. Малыш позирует на фоне рождественской елки, которая уже украсила дом знаменитой семьи во Франции. Он держит в руках традиционные игрушки в виде посоха Санта-Клауса, изображая рожки или ушки. И хотя на фоне ярких огней видно только силуэт мальчика, он выглядит уже совсем взрослым. Милое фото Водянова запостила в исчезающие сториз, а потому подписчики не смогли выразить свой восторг от малыша.

Мамин зайчик: Наталья Водянова показала редкое фото младшего сына от Антуана Арно

Наталья и Антуан (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, не так давно модель показывала и одного из сыновей от британского лорда Джастина Портмана. 13-летний Виктор в блоге мамы давно слывет самым умным и артистичным. Обычно мальчик виртуозно складывает Кубик Рубика. Но в этот раз Водянова показала, что он отлично играет в шахматы.

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