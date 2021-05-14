ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мини-шорты и куртка в духе 90-х: Хейли Бибер покорила спортивной фигурой в трендовом наряде

Новина українською →
США, Пятница 14 мая 2021 17:19
Мини-шорты и куртка в духе 90-х: Хейли Бибер покорила спортивной фигурой в трендовом наряде Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Lite

Хейли Бибер меняет стили с молниеносной скоростью. Только вчера супруга Джастина Бибера учила создавать соблазнительный вечерний образ, а сегодня уже готова переключаться на спорт и деним.

Модель и икона стиля показала несколько кадров, где в центре внимания оказались не только стильные вещи, но и ее фигура.

Хейли Бибер надела крошечные шорты, серую футболку и джинсовую куртку классического кроя от Levis. Несмотря на довольно простые составляющие, лук получился стильным и гармоничным. К слову, такие вещи, словно родом из 90-х, сейчас на пике популярности. Дополнили аутфит, созданный для рекламной кампании, белые кроссовки и высокие белые носки. Именно такие сейчас нужно выбирать модницам.

Мини-шорты и куртка в духе 90-х: Хейли Бибер покорила спортивной фигурой в трендовом нарядеМини-шорты и куртка в духе 90-х: Хейли Бибер покорила спортивной фигурой в трендовом нарядеХейли Бибер обожает деним (фото: instagram.com/haileybieber)

Спортивная фигура 24-летней знаменитости в таком наряде выглядела просто роскошно. Стройные ноги, пресс и точеный силуэт покорили фанатов. "Ты лучшая, Хейли", "Какая же она милашка", "Супер", "Вау", - поддержали девушку фолловеры.

Также Хейли ранее продемонстрировала, как модно носить кожаный пиджак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода красота мода модель
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Макаревич усомнился в том, что борщ - украинское блюдо: его делают и в Сибири
Макаревич усомнился в том, что борщ - украинское блюдо: его делают и в Сибири