Мини-шорты и куртка в духе 90-х: Хейли Бибер покорила спортивной фигурой в трендовом наряде
Хейли Бибер меняет стили с молниеносной скоростью. Только вчера супруга Джастина Бибера учила создавать соблазнительный вечерний образ, а сегодня уже готова переключаться на спорт и деним.
Модель и икона стиля показала несколько кадров, где в центре внимания оказались не только стильные вещи, но и ее фигура.
Хейли Бибер надела крошечные шорты, серую футболку и джинсовую куртку классического кроя от Levis. Несмотря на довольно простые составляющие, лук получился стильным и гармоничным. К слову, такие вещи, словно родом из 90-х, сейчас на пике популярности. Дополнили аутфит, созданный для рекламной кампании, белые кроссовки и высокие белые носки. Именно такие сейчас нужно выбирать модницам.
Хейли Бибер обожает деним (фото: instagram.com/haileybieber)
Спортивная фигура 24-летней знаменитости в таком наряде выглядела просто роскошно. Стройные ноги, пресс и точеный силуэт покорили фанатов. "Ты лучшая, Хейли", "Какая же она милашка", "Супер", "Вау", - поддержали девушку фолловеры.
Также Хейли ранее продемонстрировала, как модно носить кожаный пиджак.