Мини-шорты и тренч: Ирина Шейк показала провокационный осенний образ

Ирина Шейк отправилась в Лондон, откуда уже выложила несколько снимков. Модель показала встречу с друзьями из мира моды, наполненную, как всегда, весельем и вечеринками.

Ирина позирует в черных коротких шортах, белой рубашке, а также классическом плаще от именитого бренда. Дополняют образ черные же лоферы, которые модель надела с высокими белыми носками. Волосы Шейк собрали в гладкую укладку на затылке, а макияж выполнили легкий. По всей видимости, в новом сезоне по-прежнему не сдает позиций тренд на натуральность. И он невероятно к лицу Ирине!

Ирина Шейк в Лондоне (фото: instagram.com/irinashayk)

Она сидит прямо на столе, глядя в камеру с вызовом. На совместных вечеринках, где собираются фотографы, дизайнеры и модели, такие фешн-фото - не редкость. Поклонники оценили кадр на высший балл, засыпав 35-летнюю красавицу пылающими сердечками и комментариями, в которых не устают ее хвалить. Как известно, у модели невероятно лояльная аудитория, которая следит за каждым ее шагом.