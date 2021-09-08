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Мини-шорты и тренч: Ирина Шейк показала провокационный осенний образ

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Лондон, Среда 08 сентября 2021 22:22
Мини-шорты и тренч: Ирина Шейк показала провокационный осенний образ Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: RBC.UA

Ирина Шейк отправилась в Лондон, откуда уже выложила несколько снимков. Модель показала встречу с друзьями из мира моды, наполненную, как всегда, весельем и вечеринками.

На первом фото модель демонстрирует лук в черно-белом цвете, который состоит сплошь из стильных новинок от Burberry.

Ирина позирует в черных коротких шортах, белой рубашке, а также классическом плаще от именитого бренда. Дополняют образ черные же лоферы, которые модель надела с высокими белыми носками. Волосы Шейк собрали в гладкую укладку на затылке, а макияж выполнили легкий. По всей видимости, в новом сезоне по-прежнему не сдает позиций тренд на натуральность. И он невероятно к лицу Ирине!

Мини-шорты и тренч: Ирина Шейк показала провокационный осенний образМини-шорты и тренч: Ирина Шейк показала провокационный осенний образИрина Шейк в Лондоне (фото: instagram.com/irinashayk)

Она сидит прямо на столе, глядя в камеру с вызовом. На совместных вечеринках, где собираются фотографы, дизайнеры и модели, такие фешн-фото - не редкость. Поклонники оценили кадр на высший балл, засыпав 35-летнюю красавицу пылающими сердечками и комментариями, в которых не устают ее хвалить. Как известно, у модели невероятно лояльная аудитория, которая следит за каждым ее шагом.

Ранее Ирина Шейк уже показывала, что носит мини-шорты даже на прогулки по городу.

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