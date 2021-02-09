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В мини и на шпильках: Бейонсе покорила аппетитной фигурой в образе из 90-х

Новина українською → США, Вторник 09 февраля 2021 21:24
В мини и на шпильках: Бейонсе покорила аппетитной фигурой в образе из 90-х Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)
Автор: Lite

Бейонсе восхитила сеть стильным образом в духе 90-х, который создала для собственного бренда одежды IVY PARK.

Фото звезда запостила в своем Instagram.

Бейонсе стала еще одной звездой, которая больше не намерена обходиться пуховиками и многослойными образами. Певица явно соскучилась по откровенным весенним нарядам и показам своей фигуры во всей красе. Несколько часов назад на ее странице в сети Instagram появился пост, где она показала серию снимков в ультрамини.

В мини и на шпильках: Бейонсе покорила аппетитной фигурой в образе из 90-хВ мини и на шпильках: Бейонсе покорила аппетитной фигурой в образе из 90-хВ мини и на шпильках: Бейонсе покорила аппетитной фигурой в образе из 90-х

Бейонсе в стильном образе (фото: instagram.com/beyonce)

Короткое платье с полосами по бокам, созданное в коллаборации adidas x IVY PARK, сделало аппетитные формы знаменитости еще более выдающимися. Она дополнила мини босоножками на высоких каблуках, а также жакетом с лампасами. Не обошелся наряд без крупных серег-колец, а также очков в круглой оправе. В руках она держит небольшую лакированную сумочку с бантом. Волосы ей собрали в пышную, взбитую на макушке, прическу.

Образ певицы, напоминающий дерзкие наряды из 90-х, невероятно порадовал сеть. Певица собрала постом более 4 миллионов лайков. А комментарии все еще продолжают появляться под ее фото.

Напомним, певица крайне редко делает посты в своем блоге. Чаще всего там появляются анонсы рабочих проектов и стильные образы с красных дорожек.

Ранее мы писал о роскошной съемке певицы для глянцевого издания.

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