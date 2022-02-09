ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Миниплатье и высокий каблук: Наоми Кэмпбэлл представила новую коллекцию Balmain

Новина українською →
Среда 09 февраля 2022 17:09
Миниплатье и высокий каблук: Наоми Кэмпбэлл представила новую коллекцию Balmain Наоми стала лицом, точнее, ногами нового кампейна (фото: instagram.com/balmain)
Автор: Татьяна Турчаникова

Balmain презентовал новую рекламную кампанию: лицами кампейна весна-лето 2022 стали Наоми Кэмпбэлл, Карла Бруни и Лара Стоун.

Съемки прошли в сентябре прошлого года, сразу после показа, в концертном комплексе La Seine Musicale (западный пригород Парижа). Фотографы – Мерт Алас и Маркус Пиготт.

Фото и видео кампейна бренд поделился на своей официальной странице в Instagram.

Миниплатье и высокий каблук: Наоми Кэмпбэлл представила новую коллекцию Balmain

Миниплатье и высокий каблук: Наоми Кэмпбэлл представила новую коллекцию Balmain

Откровенные наряды восхити поклонников моделей (фото: instagram.com/balmain)

Супермодели на фото и в видеоролике позируют в платьях и боди из новой коллекции, особое внимание уделено футуристичной обуви, аксессуарами и сумкам.

Раньше мы писали, как прошел 25-й Ukrainian Fashion Week.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину ворвется почти весеннее тепло: где и когда будет больше +10 градусов
В Украину ворвется почти весеннее тепло: где и когда будет больше +10 градусов