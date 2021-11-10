"Мне перестать стареть?": Сара Джессика Паркер резко ответила на критику своей внешности

Недавно Сара Джессика Паркер украсила новую обложку американского Vogue. Звезда показала массу образов в духе ее героини Кэрри. Но помимо вдохновляющих луков она сделала не менее вдохновляющее заявление.

Как известно, с началом съемок нового сезона сериала актрисы, которым на данный момент за 50, подвергаются жесткой критике. Хейтеры разносят внешний вид героинь, укоряя их за морщины и седые волосы. А также пишут, что в их возрасте сниматься в подобных сериалах уже "стыдно". Как главная героиня, Сара Джессика пострадала от подобных нападок больше остальных.

Сара и ее коллеги в новом сезоне (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

И в интервью она решила не замалчивать эту тему, а высказать свое мнение.

"О, сколько я слышу мизогинистических разговоров, которые никогда бы не стали бы обсуждаться, если бы речь шла о мужчинах. Седые волосы. О, Боже, у нее седые волосы? Когда я вижу седого Энди Коэна, он воспринимается благородным и роскошным. Почему для него быть с сединой нормально, а для женщины нет? Я даже не знаю, как это комментировать. В социальных сетях все обожают высказаться. У одной много морщин. У второй слишком мало морщин…

Такое впечатление, что люди намеренно хотят вызывать у женщин дискомфорт. Кажется, что им доставляет удовольствие, когда нам больно от того, кто мы. Когда мы выбираем быть собой, отказываемся от вымышленных идеалов, когда мы делаем что-то приятное и удобное для себя. Окей, я знаю, как я выгляжу, и здесь у меня нет выбора. Что мне поделать? Перестать стареть? Исчезнуть?".

Сара ответила хейтерам (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

В своем Іnstagram Сара сделала пост, где постаралась выразить: от возраста не зависит то, с каким восторгом она воспринимает жизнь и свою работу. И считает нужным закладывать эти ценности в своих дочерях с детства. В нем знаменитость отметила:

"Мои дочери ахнули и сказали: "Мама, ты на обложке Vogue?". Я разделяю их изумление. Но также огромное спасибо Анне за то, что она вернула меня, и замечательную команду, которая собралась в то воскресенье не так давно. У нас было все! Шляпы, массивные и крошечные платья, туфли, туфли, туфли, улицы Нью-Йорка... Я горжусь. Итак, я рассказываю о том, что произошло в тот день", - написала она.