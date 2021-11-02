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Снова в моде: Кейт Миддлтон показала, как носить платье-пальто в духе 40-х

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Вторник 02 ноября 2021 18:19
Снова в моде: Кейт Миддлтон показала, как носить платье-пальто в духе 40-х Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Кейт Миддлтон приняла участие в новом мероприятии. Вместе с мужем, принцем Уильямом, они нанесли официальный визит в Шотландию, где состоялась конференция ООН по изменению климата.

Герцогиня Кембриджская выбрала для события новый безупречный наряд, который продемонстрировал тенденцию к ретро-стилю.

Кейт Миддлтон была одета в изысканное платье-пальто насыщенного синего оттенка от лондонского бренда Eponine. Стильно платье макси с V-образным вырезом, зауженным силуэтом, двубортным кроем и рукавами три четверти в духе 40-х герцогиня удачно дополнила замшевыми лодочками, черным клатчем и серьгами с крупными бриллиантами. Завершали ее лук собранные на затылке в плетение волосы и достаточно яркий макияж. Выглядела жена принца, как всегда, стильно и заслужила массу похвал от модных критиков.

Снова в моде: Кейт Миддлтон показала, как носить платье-пальто в духе 40-хСнова в моде: Кейт Миддлтон показала, как носить платье-пальто в духе 40-хСнова в моде: Кейт Миддлтон показала, как носить платье-пальто в духе 40-хКейт Миддлтон в новом образе (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

На приеме к Кейт и Уильяму присоединились также другие члены королевской семьи: принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз. Елизавета II виртуально поприветствовала гостей, выступив с речью о важности решения проблемы изменения.

"Это обязанность, которую я особенно рада выполнять, поскольку влияние окружающей среды на прогресс человечества было предметом, близким сердцу моего дорогого покойного мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - отметила она.

Также читайте про самых известных членов королевских семей, которые отказались от титулов ради личного счастья.

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Кейт Миддлтон
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