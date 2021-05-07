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В модных джинсах и рубашке мужа: 47-летняя Виктория Бекхэм восхитила точеной фигурой

Новина українською → Великобритания, Пятница 07 мая 2021 21:21
В модных джинсах и рубашке мужа: 47-летняя Виктория Бекхэм восхитила точеной фигурой Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Виктория Бекхэм в свои 46 все так же стройна и хороша. А потому легко может позволить себе любой наряд.

В этот раз на съемку она отправилась в простом образе, вызвав фурор в сети своей стройной фигурой.

Виктория позирует в синих джинсах с широким ремнем, а также свободной голубой рубашке. Такой варинат, словно из гардероба мужа, сейчас особенно актуален. Оверсайз идет всем, а миниатюрную фигуру иконы стиля он сделал максимально хрупкой и гармоничной. Дополнили образ макияж со smoky eyes и бледно-розовыми губами, а также укладка с легкими волнами.

В модных джинсах и рубашке мужа: 47-летняя Виктория Бекхэм восхитила точеной фигурой

Виктория обожает оверсайз (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В коротком ролике она показала, что готовится к выпуску нового продукта. Помогать ей пришел и любимый муж Дэвид Бекхэм, который был занят расстановкой освещения и всякими организационными вопросами.

"Он меня поддержал, целую @davidbeckham. Готовимся к выпуску нашего нового продукта @victoriabeckhambeauty, который скоро появится… #VBSunKissed", - написала счастливая жена.

Виктория с мужем на съемках (видео: instagram.com/victoriabeckham)

"Вау, как приятно на это смотреть", "Вы лучшие", "Эта фигура!", "Виктория, ты лучшая", "Я без ума от тебя", "Что это за джинсы ?? Из вашей предстоящей коллекции? Я хочу!", "Я влюблена, удачи вам", "Ты как всегда выглядишь потрясающе girls power forever", "Так мило", - засыпали комментариями звезду.

Не так давно Виктория рассказала фанатам, какой идеальный муж ей достался.

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