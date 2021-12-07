ru ua
Вт, 07 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Молодая мама Скарлетт Йоханссон показала безупречную фигуру в облегающем платье

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 19:26
Молодая мама Скарлетт Йоханссон показала безупречную фигуру в облегающем платье Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон стала мамой несколько месяцев назад. Но уже готова демонстрировать роскошные вечерние наряды.

На днях актриса в компании мужа Колина Джоста посетила торжественную 44-ю церемонию Kennedy Center Honors. На мероприятии, которое проходило в Оперном театре Кеннеди-центра в Вашингтоне, были вручены специальные премии за значимый вклад в американскую культуру.

Звезда "Черной вдовы" выбрала для гала-вечера блистательный во всех смыслах образ. Свою точеную фигуру она подчеркнула сияющим платьем от Dolce&Gabbana со смелым декольте.

Расшитое крупными пайетками, оно сверкало и переливалось, бросая блики на роскошное тело Скарлетт. Утонченные босоножки на высоких шпильках сделали ноги звезды зрительно более длинными и отлично уравновесили пропорции фигуры.

Чтобы не перегружать образ, визажисты сделали актрисе нейтральный макияж с легкими smoky и нюдовой помадой. Из аксессуаров звезда предпочла колье и серьги с драгоценными камнями, а также несколько браслетов.

Ее муж был одет в смокинг и составил идеальную партию для своей блистательной спутницы. Напомним, Колин и Скарлетт тайно поженились в октябре 2020. А через год на свет появился их сын.

Смотрите также самые роскошные образы принцессы Софии, которая 6 декабря отметила 37-летие.

Читайте LITE в Google News
Скарлетт Йоханссон Шоу-бизнес Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима
Синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима