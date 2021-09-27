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Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие звезды 90-х вышли на подиум: по-прежнему прекрасны

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Понедельник 27 сентября 2021 18:30
Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие звезды 90-х вышли на подиум: по-прежнему прекрасны Кейт Мосс и Эмбер Валетта (фото: instagram.com/versace)
Автор: RBC.UA

На днях состоялся показ Versace и Fendi - эти два дома представили на Неделе моды в Милане совместную коллекцию. В показе приняли участие не только молодые модели, но и старшее поколение звезд подиума.

Среди красавиц, блиставших в новых вещах брендов, - Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и многие другие.

Показ был поделен на две части: Донателла Версаче создавала коллекцию для Fendi, а Ким Джонс - для Versace. Представлять образы на подиуме были приглашены масса звезд первой величины, включая Эмили Ратаковски, Джиджи Хадид, Витторию Черетти и дочь Кейт Мосс - Лилу Мосс. Но больше всего внимание публики привлекли культовые модели, которые составили достойную партию молодым коллегам.

Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Кристен Макменами и Эмбер Валлетта доказали, что за годы работы на подиуме научились чувствовать и представлять вещи как никто. Заодно знаменитые красавицы, которые еще в 90-е заявили о себе, покорили отличной формой. Кейт Мосс и Эмбер Валетта были одеты в мини-платья, а Наоми Кэмпбелл – а длинное фиолетовое вечернее. Любуемся!

Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие звезды 90-х вышли на подиум: по-прежнему прекрасны

Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие звезды 90-х вышли на подиум: по-прежнему прекрасныНаоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие звезды 90-х вышли на подиум: по-прежнему прекрасныНаоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие звезды 90-х вышли на подиум: по-прежнему прекрасныНаоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие звезды 90-х вышли на подиум: по-прежнему прекрасныНаоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие звезды 90-х вышли на подиум: по-прежнему прекрасныНаоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие звезды 90-х вышли на подиум: по-прежнему прекрасныНаоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие звезды 90-х вышли на подиум: по-прежнему прекрасныНаоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие звезды 90-х вышли на подиум: по-прежнему прекрасныНаоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие звезды 90-х вышли на подиум: по-прежнему прекрасныНаоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие звезды 90-х вышли на подиум: по-прежнему прекрасныПоказ Versace и Fendi (фото: instagram.com/versace)

Также мы писали про Кейт Миддлтон, которая удивила смелым и необычным нарядом.

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