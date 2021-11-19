В невесомом платье из тюля: 17-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя украсила новую обложку

Интерес публики к Деве Кассель - старшей дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя - только разгорается. Юная наследница актеров, которая в последние несколько лет буквально вышла из тени и сделала значительный рывок в карьере, стала героиней новой обложки испанского Glamour.

В зимнем номере, посвященном приходу зимы, Дева предстала в образе романтичном и невесомом. Представители глянца отметили, что с "невинностью и волшебством" девушки этот номер станет еще более востребованным и интересным. А также, что 17-летняя дочь Моники Беллуччи - их настоящая любимица.

Стильное платье, которое обладательнице роскошной внешности подобрали для съемки, подойдет обладательницам разных типов фигур. Юная модель может вдохновить на эксперименты с подбором образа накануне праздничных вечеринок. Дева Кассель на обложке глянца (фото: instagram.com/glamourspain) Для обложки Деве подобрали пышное платье из полупрозрачного тюля от Dior. Волосы девушке уложили на прямой пробор и сделали нейтральный макияж. Выглядела юная наследница знаменитых актеров просто потрясающе, что не удивительно - внешность модели часто сравнивают с внешностью Моники. И Дева обещает стать не менее успешной! Она уже снималась для рекламных кампаний Dolce & Gabbana и многих журналов, заслужив статут "новой музы итальянской моды".