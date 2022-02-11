ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Никакого гламура: беременная Рианна выбрала простой образ, в котором ее сложно узнать

Новина українською →
Пятница 11 февраля 2022 09:18
Никакого гламура: беременная Рианна выбрала простой образ, в котором ее сложно узнать Беременная Рианна отправилась на благотворительную встречу (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: Ольга Турчаникова

Беременная Рианна успевает не только совершать модные выходы в свет, строить бизнес и планировать свадьбу с отцом своего ребенка, но и заниматься благотворительностью.

На днях звезда была замечена возле общежития американских ветеранов West Los Angeles Veterans Affairs.

Звезда приехала на встречу без фотографов на простом грузовике, забитом вещами первой необходимости: здесь были спальные мешки, одежда, одеяла и предметы гигиены.

"Она всех нас выслушала и все лично нам отдала. Сделала селфи со всеми, кто попросил. Спасибо ей за поддержку и за уделенное время", – поделили жильцы общежития.

Одета суперзвезда была также более чем скромно: она выбрала для поездки черные спортивные брюки и худи с капюшоном, которые дополнила кедами и защитной маской.

По всей видимости, певица хотела привлечь как можно меньше внимания. Что особенно тронуло фанатов, которые знают ее страсть к экстравагантным нарядам.

Также читайте, что носят гости Недели моды в Будапеште: самые яркие streetstyle-образы.

Ранее мы писали, почему знаменитая укладка Фарры Фосетт обещает стать трендом 2022.

Читайте LITE в Google News
Рианна Шоу-бизнес Модные тренды
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Эффектные фото Юли - украинской волейболистки, которая своим танцем очаровала весь мир
Эффектные фото Юли - украинской волейболистки, которая своим танцем очаровала весь мир