Никакого гламура: беременная Рианна выбрала простой образ, в котором ее сложно узнать
Беременная Рианна успевает не только совершать модные выходы в свет, строить бизнес и планировать свадьбу с отцом своего ребенка, но и заниматься благотворительностью.
На днях звезда была замечена возле общежития американских ветеранов West Los Angeles Veterans Affairs.
Звезда приехала на встречу без фотографов на простом грузовике, забитом вещами первой необходимости: здесь были спальные мешки, одежда, одеяла и предметы гигиены.
"Она всех нас выслушала и все лично нам отдала. Сделала селфи со всеми, кто попросил. Спасибо ей за поддержку и за уделенное время", – поделили жильцы общежития.
Одета суперзвезда была также более чем скромно: она выбрала для поездки черные спортивные брюки и худи с капюшоном, которые дополнила кедами и защитной маской.
По всей видимости, певица хотела привлечь как можно меньше внимания. Что особенно тронуло фанатов, которые знают ее страсть к экстравагантным нарядам.
Также читайте, что носят гости Недели моды в Будапеште: самые яркие streetstyle-образы.
Ранее мы писали, почему знаменитая укладка Фарры Фосетт обещает стать трендом 2022.