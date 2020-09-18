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Эти ноги! 47-летняя Хайди Клум в сапогах-чулках и дерзком платье лишила фанатов дара речи

Новина українською → Пятница 18 сентября 2020 22:22
Эти ноги! 47-летняя Хайди Клум в сапогах-чулках и дерзком платье лишила фанатов дара речи Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: Lite

Модель выглядит просто роскошно

Хайди Клум в который раз очаровала фанатов идеальной фигурой, приняв участие в пикантной съемке для Christian Cowan. Разумеестся, вечно молодая звезда предстала в максимально соблазнительном наряде. 47-летняя супермодель надела экстремально короткое мини-платье из блестящей ткани, декорированное внушительных размеров бантом. К наряду ей подобрали сапоги-чулки из латекса на умопомрачительных шпильках, а также высокие перчатки из такого же материала. Завершал сексуальный лук высокий дерзкий хвост, а также выразительный макияж.

Хайди взорвала сеть (видео: instagram.com/heidiklum)

Хайди, по всей видимости, сама осталась в необычайном восторге от данной съемки. На странице звезды в сети Instagram появилась масса роликов и фото в этом образе. Фанаты, которых модель лишила возможности выражать свои эмоции с помощью комментариев, засыпали ее сердечками.

Эти ноги! 47-летняя Хайди Клум в сапогах-чулках и дерзком платье лишила фанатов дара речиНовая съемка Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Напомним, ранее мы писали, что Хайди Клум показала поклонникам полуобнаженного мужа Тома Каулитца. 31-летний музыкант запечатлен на пикантном снимке по пояс, прикрывшись лишь полотенцем. В качестве подписи 47-летняя супруга немецкого рокера выбрала огненный эмодзи. Судя по всему, в молодой семье по-прежнему царит страсть и гармония.

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