Что носить в новом сезоне: топ-7 модных тенденций с Ukrainian Fashion Week

Ukrainian Fashion Week впервые в этом году проходил в необычном диджитал-формате . Дизайнерам вновь предложили демонстрировать внесезонные коллекции No season 2021, а наблюдать показы мог любой желающий онлайн.

Для тех же, кто пропустил шоу, но хочет даже в условиях пандемии оставаться модным, мы выделили несколько главных трендов с украинской Недели моды.

Оверсайз

Мода стала максимально удобной, и оверсайз отлично вписывается в этот формат. Пиджаки, пальто, брюки и рубашки на пару размеров больше отлично смотрятся на хрупких женских фигурах. А еще создают ощущение защищенности и уюта.

Litkovskaya, LEM, Chereshnivska, Arutiunova, Postushna, ARTEMKLIMCHUK (фото: пресс-служба UFW; Виталий Носач, РБК-Украина)

Необычные головные уборы

В сложившихся условиях дизайнеры вовсю начали экспериментировать с головными уборами, порой преходящими в маски или попросту закрывающими все лицо. Фантазийные береты, балаклавы, шапки-капюшоны и шапки-кольчуги - новый способ защититься от непогоды, а может, и реальности.

LEM, DZHUS, Polina Veller, Gaptuvalnya, UFEG (фото: пресс-служба UFW; Виталий Носач, РБК-Украина)

Сочные оттенки

Яркие сочные оттенки, которые напоминают о радости жизни и скорой весне, отлично впишутся в наши гардеробы. Особенно эффектно смотрится сочетание нескольких таких цветов.

LEM, Burenina, Donezz, Polina Veller, VOROZHBYT&ZEMSKOVA (фото: пресс-служба UFW; Виталий Носач, РБК-Украина)

Откровенная сексуальность

Соблазнительные мини-платья, боди, сетки и микрошорты с пиджаками - сексуальные образы с бунтарскими нотками есть практически у каждого дизайнера. Демонстрация миру красоты женского тела с помощью бельевых и гранж-элементов по-прежнему в тренде.

FROLOV, LALLIER, Arutiunova, Kir Khartley, Starchak (фото: пресс-служба UFW; Виталий Носач, РБК-Украина)

"Скромность"

В противовес им на подиуме дефилируют модели с максимально закрытых платьях в пол, юбках миди и "скромных" костюмах. Порой такие женственные образы смотрятся не менее соблазнительно предыдущего пункта.

ARTEMKLIMCHUK, 91LAB, VOROZHBYT&ZEMSKOVA, BURENINA, LAPTSO (фото: пресс-служба UFW)

Принт

Рисунки, полоски, цветочки, надписи, клетка, абстрактные элементы и размытые неоновые узоры… Дизайнеры щедро украсили вещи принтом, предложив отличную альтернативу однотонным вариантам.

LEM, 91LAB, ARTEMKLIMCHUK, ROUSSIN (фото: пресс-служба UFW)

Натуральность

В макияже моделей визажисты в основном сделали ставку на естественность: легкий тон, сияние кожи и тронутые разве что нейтральным блеском губы. Но и без ярких теней и smoky также не обошлось.

Главная тенденция в макияже - натуральность (фото: пресс-служба UFW; Виталий Носач, РБК-Украина)