Что носит первая леди США Джилл Байден: разбор гардероба

Джилл Байден отдает предпочтение классике и любит яркие цвета

Первая леди США и жена нового американского президента Джо Байдена, Джилл Байден стала первой леди страны. И теперь к ней приковано особое внимание. Впрочем, она привыкла быть под прицелами фотокамер, ведь при президентстве Барака Обамы была второй леди США и, кроме всего прочего, ведет активную общественную деятельность и до сих пор дружит и сотрудничает с Мишель Обамой. LITE решил рассмотреть стиль новоиспеченной первой леди Америки и рассказать о ее модных предпочтениях.

Так, Джилл более 40 лет рядом со своим мужем Джо Байденом, а познакомил их брат овдовевшего на тот момент будущего президента США, Фрэнк. Пара воспитала четверых детей: Хантера, Бо, Эшли и Кристину. Бо Байден умер от опухоли мозга в 2015 году.

Джилл – активный общественный деятель. Она является основателем некоммерческой организации Biden Breast Health Initiative, соучредителем программы Book Buddies и Фонда Байдена, а также соучредителем Joining Forces с Мишель Обамой.

Джилл Байден любит классические фасоны и не боиться ярких оттенков ( фото: twitter.com/DrBiden)

Что касается стиля Джил, то тут она отдает предпочтение классическому крою и элегантности. Хотя первая леди США не прочь поэкспериментировать с принтом и не боится всплеска красок и умеет носить яркие аутфиты.

Первая леди США может себе позволить эксперементы со стилем ( фото: twitter.com/DrBiden)

Джилл также часто надевает наряди от любимого дизайнера подруги Мишель Обами Кристиана Сириано. Например, в августе она появилась в нежно-лавандовом платье от бренда на Democratic National Convention 2020.

Джилл Байден в платье Кристиана Сиринано ( фото: twitter.com/DrBiden)

В конце октября на финальных президентских дебатах Джилл красовалась в пестром платье с крупным цветочным принтом от Dolce & Gabbana и маске аналогичной расцветки,дополнив образ парой туфель от Valentino Rockstud. Впрочем, Джилл, в отличии от своей предшественницы Мелании, редко можно увидеть в люксовых брендах.

Джилл Байден в платье Dolce & Gabbana ( фото: twitter.com/DrBiden)

Новая первая леди любит красивые платья прямого кроя и платьями с запахом ярких оттенков (Байден редко жалует принты). Они и составляют основую ее гардероба. Также излюбленная обувь Джилл – высокие замшевые черные сапоги и, конечно, классическая обувь на шпильке.

К слову, жизненный путь Джилл Байден был нелегким, но она всегда была надежным тылом и соратником для своего супруга.