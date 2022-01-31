Новый черный: Дуа Липа, Кендалл Дженнер и другие показали, как носить трендовый оттенок весны

Стритстайл звезд шоу-бизнеса, похоже, определил еще один трендовый оттенок. Речь идет о сочном оранжевом, который одинаково хорошо смотрится как на верхней одежде, так и в уютных свитерах. Смелый и жизнерадостный, будущей весной он будет на пике популярности.

Среди главных почитателей цвета – певицы Риннна, Дуа Липа, а также супермодель Кендалл Дженнер. Вдохновляемся образами знаменитостей, которые умело сочетают его с повседневной одеждой.

Дуа Липа появилась на улицах Нью-Йорка в ярко-оранжевом пуховике, который сочетает с синими классическими джинсами, а также ботинками на массовной подошве.

Кендалл Дженнер показала, что носить сразу два свитера вполне допустимо. Один – в классическом понимании, второй – на плечах, словно в качестве шарфа. Такая мода появилась в фешн-кругах еще прошлой весной. Кендалл выбрала обе модели жизнерадостного солнечного оттенка.

Рианна выбрала себе оранжевую дубленку, которую носит с брюками цвета хаки. Необычное и смелое сочетание, вполне в духе Рири.