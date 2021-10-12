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Новый черный: Дженнифер Лопес демонстрирует, как носить самый модный цвет осени 2021

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Вторник 12 октября 2021 20:34
Новый черный: Дженнифер Лопес демонстрирует, как носить самый модный цвет осени 2021 Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

Дженнифер Лопес этой осенью облюбовала коричневый. Этот оттенок еще летом стал номер один среди знаменитостей и инфлюенсеров. А теперь он и вовсе - мастхэв сезона.

Любуемся, как и с чем его выгодно сочетать на примере певицы.

На днях певица пришла поддержать своего возлюбленного Бена Аффлека на премьере фильма "Последняя дуэль". На красной дорожке Дженнифер появилась в коричневом костюме от Hervé Léger: топе с рукавами и длинной юбке с разрезом. Дополнили образ клатч с золотистой пряжкой Tom Ford и босоножки на высоких шпильках

Позже певица и актриса запостила еще один образ в этом оттенке. Они с Беном отправились на прогулку по Нью-Йорку. Звезда надела коричневый кейп Gucci с замшевыми вставками, кожаную юбку миди с черной водолазкой и замшевые ботфорты. Лук дополнили авиаторы, карупные серьги-кольца и сумка Chanel на цепочке.

Новый черный: Дженнифер Лопес демонстрирует, как носить самый модный цвет осени 2021Новый черный: Дженнифер Лопес демонстрирует, как носить самый модный цвет осени 2021

Дженнифер Лопес обожает коричневый (фото/видео: instagram.com/jlo)

Также мы писали про 3 секрета красоты Кейт Миддлтон, которые может повторить каждая.

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