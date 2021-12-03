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Новый черный: Ким Кардашьян показала, как носить самый актуальный цвет зимы 2021

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Пятница 03 декабря 2021 20:25
Новый черный: Ким Кардашьян показала, как носить самый актуальный цвет зимы 2021 Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян в последнее время увлеклась оттенками розового, и не зря. Звезда отлично знает, что он в списке самых модных этой зимой.

Новый аутфит она составила на основе цвета фуксия. Мы же предлагаем взглянуть и на другие вариации одежды в этом цвете от Ким.

Ким Кардашьян запостила снимок, на котором позирует в розового оттенка наряде. Дополнили образ макияж с четко прорисованными бровями, накладными ресницами и нейтрального оттенка губами. Волосы героиня светских хроник уложила на прямой пробор и выпрямила.

Новый черный: Ким Кардашьян показала, как носить самый актуальный цвет зимы 2021Ранее Ким демонстрировала, что розовый отлично смотрится в луках total pink. Она появлялась в длинном жакете и высоких сапогах одного цвета. Также облачалась в облегающий комбинезон, дополненный накидкой из перьев. Но не менее выигрышно смотрятся яркие детали: сапоги или пальто.

Новый черный: Ким Кардашьян показала, как носить самый актуальный цвет зимы 2021Новый черный: Ким Кардашьян показала, как носить самый актуальный цвет зимы 2021Новый черный: Ким Кардашьян показала, как носить самый актуальный цвет зимы 2021Новый черный: Ким Кардашьян показала, как носить самый актуальный цвет зимы 2021Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ранее Канье Уэст и Ким Кардашьян вместе посетили показ Louis Vuitton. Это первый выход в свет пары после слухов о желании рэпера помириться.

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