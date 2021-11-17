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Одна другой краше: 55-летняя Синди Кроуфорд и ее 20-летняя дочь вышли в свет вместе

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Среда 17 ноября 2021 19:18
Одна другой краше: 55-летняя Синди Кроуфорд и ее 20-летняя дочь вышли в свет вместе Синди Кроуфорд и Кайя Гербер (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: RBC.UA

Церемония вручения премий InStyle Awards собрала массу звезд в безупречных аутфитах. Здесь блистали Кейт Хадсон, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александра Даддарио, Энди Макдауэлл, Миранда Керр и многие другие.

Но появление на светском событии легендарной супермодели Синди Кроуфорд в компании юной дочери Кайи Гербер произвело настоящий фурор.

20-летняя Кайя Гербер, которая пошла по стопам матери, уже достигла огромных высот в карьере. Девушка унаследовала красоту матери, хотя ее и нельзя назвать точной копией иконы 90-х. Сама 55-летняя Синди Кроуфорд и сегодня выглядит роскошно - она до сих пор снимается в рекламных кампаниях и старается не пропускать модные мероприятия.

Одна другой краше: 55-летняя Синди Кроуфорд и ее 20-летняя дочь вышли в свет вместе

Одна другой краше: 55-летняя Синди Кроуфорд и ее 20-летняя дочь вышли в свет вместеСинди Кроуфорд на InStyle Awards (фото: instagram.com/cindycrawford)

Для InStyle Awards знаменитостям подобрали образы в одном стиле. Синди была в облегающем фигуру платье с блестящими разводами и небольшим шлейфом от Missoni. А ее дочь - в белом платье, расшитом камнями, с бахромой от Alexander McQueen. Появление моделей в сети вызвало бурную реакцию - их красоту называют сенсационной, а стиль неподражаемым. Любуемся звездными красавицами!

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