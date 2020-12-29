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Оля Полякова похвасталась на фото молодой мамой

Новина українською → Вторник 29 декабря 2020 12:05
Оля Полякова похвасталась на фото молодой мамой Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Светлана Мащенко

Оля Полякова показала на фото маму. Артистка похвасталась новой прической близкого человека.

Фото мамы - Светланы Ивановны Поляковой - певица разместила в своем блоге Instagram-stories.

"Мамочка! С новой стрижкой", - подписала фото артистка.

Мама Оли Поляковой педиатр по профессии, ей 62 года. И выглядит она при этом великолепно.

Оля Полякова похвасталась на фото молодой мамой

Мама Оли Поляковой Светлана (instagram.com/stories/polyakovamusic)

Отметим, что Оля часто признается в любви маме и говорит, что берет с нее пример. Так в 2018-м певица организовала фотосессию и поздравила родного человека с днем матери нежным фото.

Моя прекрасная фея! Ты мое все: мама, подруга, советчик, критик, и поддержка! "Мама, научи меня, чтоб любили, как я тебя, доченьки меня", - подписала тогда снимок Полякова.

Оля Полякова похвасталась на фото молодой мамой

Оля Полякова с мамой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А еще в 2016 году Светлана Ивановна была обладательницей длинных белых волос.

Оля Полякова похвасталась на фото молодой мамой

Мама Оли Поляковой Светлана (instagram.com/polyakovamusic)

Ранее мы писали, что Оля Полякова появилась в очень откровенном виде и предложила поклонникам ответить на вопрос, что изменилось в ее внешности и причастна ли к этому пластическая хирургия.

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