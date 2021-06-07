Осиная талия и бесконечные ноги: Кендалл Дженнер показала идеальную фигуру в стильном луке

Кендалл Дженнер - обладательница точеной модельной фигуры , которая привыкла впечатлять своими безупречными параметрами. Но несмотря на то что у популярной инстадивы и бизнесвумен однозначно хорошие гены, свою роль играет и умение одеться.

Так, Кендалл знает массу приемов, которые подчеркивают визуально тонкую талию, пышную грудь или же ее бесконечные ноги. Новый пост в блоге 25-летней звезды - отличное тому подтверждение.

Кендалл показала комфортный образ, который составила для встречи. Она надела простые черные брюки-скинни, в которые заправила свитер-оверсайз в крупную цветную клетку. Таким образом, объемный верх отлично подчеркнул длинные стройные ноги знаменитости.

Кендалл Дженнер обожает оверсайз (фото: instagram.com/kendalljenner)

Из аксессуаров одна из младших сестер знаменитого семейства подобрала ремень, который акцентировал на тонкой талии. А также трендовое жемчужное колье с бисером. А на ноги обула свои любимые сапоги-казаки. Выглядела Кендалл невероятно стильно и привлекательно! Берем образ на заметку!