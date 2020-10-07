Пальто в клетку и кашемировый свитер: Кейт Миддлтон демонстрирует, как носить трендовые вещи этой осени

Герцогиня показала, какие вещи точно нужны в вашем гардеробе

Кейт Миддлтон продолжает совершать визиты и радовать поклонников стильными образами. На днях она отправилась на официальную встречу в Университет Дерби. Герцогиня пообщалась со студентами о влиянии пандемии на учебу, а также о мерах, которые были предприняты для поддержки эмоционального состояния учащихся. Тема была выбрана неслучайно – 10-го октября отмечается День психического здоровья. Сама она была в отличном расположении духа и просто заряжала позитивом окружающих. А к тому же супруга принца Уильяма подобрала образ, от которого поклонники признанной иконы стиля не могли отвести глаз.

Кейт выбрала самые модные вещи осени 2020 (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон надела классические черные брюки с тонким ремнем, а также тонкий светло-голубой кашемировый свитер от Massimo Dutti. Сверху любимица публики накинула пальто в клетку, также от Massimo Dutti. Напомним, что это один из самых актуальных вариантов верхней одежды этой осени, который рекомендуют приобрести стилисты. Продуманный до мелочей аутфит герцогини завершили изысканные лодочки Gianvito Ross, а также золотые цепочки с подвесками. Прическу она предпочла объемную, со слегка подкрученными прядями. В макияже выдела тонкой растушеванной стрелкой глаза, оставив губы нейтральными.

Новый образ Кейт покорил сеть (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Наряд Кейт Миддлтон оценили как подписчики официального аккаунта герцогов Кембриджских, так и фешн-эксперты. Этот выход по праву считается одним из самых стильных за последнее время. Так что лук жены принца Уильяма можно смело брать на вооружение при составлении образа.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон появилась на онлайн-встрече в платье своего любимого ярко-желтого оттенка.