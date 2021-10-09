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Как правильно подобрать сумку: полезная шпаргалка от стилиста

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Суббота 09 октября 2021 17:38
Как правильно подобрать сумку: полезная шпаргалка от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Сумка завершает женский образ. Расставляет акценты. Уводит внимание в нужное русло. Выстраивает геометрию. И даже выражает политическую позицию, если потребуется. Ах, да, еще содержит в себе все женские тайны и иногда даже целую жизнь.

Стилист Зоя Панина поделилась в Instagram полезной шпаргалкой, как же правильно подобрать сумку, и показала актуальные и эффектные образы.

Сумка с удовольствием поддержит цветовую гамму и стиль или выделится своей яркой индивидуальностью, присыпав перцем самый базовый лук. Выбирайте удобные и качественные сумки. А ещё такие, которые будут отражать особенности вашего характера и отвечать вашему образу жизни.

  • Хозяйственная? Большая и вместительна сумка спасет ситуацию.
  • Легка на подъем? Крошечная и лаконичная, чтобы забросить паспорт и карточку.
  • Деловая бизнес-леди? Каркасная сумка-тоут станет лучшей подружкой.
  • Любите выделяться? Яркие геометрические модели вам в руки.

Как подобрать сумку:

Как правильно подобрать сумку: полезная шпаргалка от стилистаКак правильно подобрать сумку: полезная шпаргалка от стилистаКак правильно подобрать сумку: полезная шпаргалка от стилистаКак правильно подобрать сумку: полезная шпаргалка от стилистаКак правильно подобрать сумку: полезная шпаргалка от стилистаКак правильно подобрать сумку: полезная шпаргалка от стилистаКак правильно подобрать сумку: полезная шпаргалка от стилистаКак правильно подобрать сумку: полезная шпаргалка от стилистаИллюстративное фото (instagram.com/ya_zoya_)

Напомним, ранее стилист подлилась лайфхаками, как выглядеть выше и стройнее с помощью одежды.

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